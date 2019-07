Eikings sportsdirektør er klar på at han må gjøre noen endringer hvis han skal få ut potensiale sitt.

– Jeg må være hard mot han. Det er mange ting han må akseptere for å bli en stor rytter. Jeg tror han kan bli en stor rytter, men da må han leve mer som en profesjonell, sier Hilaire Van der Schueren.

– Han bor i Norge. Det hadde vært bedre om han hadde bodd i Spania. Jeg vil ikke at han skal komme til Belgia, for det vet jeg at han ikke vil. Men Italia eller Spania hadde vært bedre for ham, sier sportsdirektøren med sitt sedvanlige smil.

– Hører han på deg?

– Det håper jeg. Det må han!

Men å høre på sportsdirektøren sin har Eiking ingen plan om å gjøre, i alle når det gjelder flytting.

– En kraftsalve fra sportsdirektøren din der om at du må komme deg ut av Norge til Spania eller Italia. Tar du utfordringen?

– Tja, jeg gjør ikke det vet du. Han vil jeg skal flytte til Belgia, men da hadde jeg heller flyttet til Kirkenes, sier askøyværingen, som enn så lenge trives godt hjemme i Norge.

TV 2s ekspertkommentator Johan Kaggestad mener Van de Schueren har et godt poeng når han sier Eiking må gjøre noen grep.

– Skal du bli bedre, må du faktisk gjøre noen endringer. Odd Christian var en av verdens aller beste U23-ryttere i etapperitt med mange gode resultater. Han har potensiale til å bli en internasjonalt god syklist, og da er det noe med å sette seg et mål og klargjøre hvilke endringer du må gjøre for å komme dit, sier Kaggestad.

– Det er helt avgjørende å sette seg en klar målsetning, og Van der Schueren sier er at du må være tro mot målsetningen og være villig til å gjøre de endringene som skal til, selv om de kan være litt ubehagelige en periode.