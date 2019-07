Alt er kanskje ikke større i USA, men hvis vi ser på bilparken der borte, stemmer ofte teorien rimelig godt.

Hvertfall hvis vi tar utgangpunkt i SUV- og pickup-segmentet.

Bor du på en Ranch øde i Texas, spiser en okse om dagen og går med cowboy-hatt til alle døgnets timer – er sannsynligheten stor for at du ikke putrer rundt i noen småbil.

I stedet kjører du en Ford F-serie eller kanskje Chevrolet Silverado. Sistnevnte mildt sagt en karslig bil. Den er nesten seks meter lang, veier godt over to tonn og har en DIGER V8-er på 6,2 liter.

Vi snakker altså om et mareritt av en bil for majoriteten av norske politikere.

Hennessey-magi

I USA selges disse derimot i bøtter og spann. Så mange at en standard Silverado nesten kan bli kjedelig i det store bildet. Derfor har nå det amerikanske tuningfirmaet Hennessey, gjort grep. Store grep!

Basert på en helt vanlig 2019-modell Silverado, har de stormannsgale hos Hennessey for det første lagt til en ekstra aksel. Dermed snakker vi en pickup med 6x6!

Det betyr at terrengegenskapene er hevet ytterligere. Understellet har fått gjennomgå på andre områder også. Blant annet har bilen fått noen brutale dempere, som hever bilen ikke mindre enn 20 centimeter, sammenlignet med originalen.

37-tommers hjul og trekk på alle seks – da bør det ikke stå på fremkommeligheten.

I Sverige selges det nesten ikke elbiler

3,2 millioner

Legger du til 37-tommers hjul på Hennesseys egne 21-tommers felger, så begynner vi å snakke tilstander.

Nye støtfangere rund baut, bur og LED-lys inkluderes også i ombygningen, som koster flesk.

Hennessey Goliath 6x6 Truck, som er det fulle navnet, koster nemlig 375.000 dollar i USA, noe som tilsvarer omtrent 3,2 millioner kroner.

Det er tydeligvis uproblematisk for kundene som har bestilt bilen, som allerede er utsolgt. Det er riktignok snakk om å produsere 24 eksemplarer i første omgang…

Disse Fox-demperne er hakket større enn de du finner på tråsyklene i Hafjell.

Potensielt 705 hk!

Du kjører så klart ikke rundt i noe som heter Goliath 6x6, uten en motor som står i stil.

At det er åtte sylindere under panseret er kanskje unødvendig å nevne, men at 6,2 literen egentlig yter 705 hk (!) etter en omgang hos Hennessey, er ikke verst. I denne bilen har de derimot redusert effekten til «bare» 450 hk.

Vi får stemple det som akkurat godkjent.

I videovinduet under kan du se mer av det nye beistet fra Hennessey. Vi anbefaler at høyttalerne dine er friskmeldt, for det er litt av et lydbilde Goliath har å by på!

