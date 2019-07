Fra februar 2016 til februar 2017 klatret tennisyndlingen over 1000 plasser på verdensrankingen. Pila har mer eller mindre pekt én vei siden, og i mai i år kulminerte dette i en kamp mot en av tennisens aller største stjerner, Roger Federer.

– Da jeg skulle møte ham var det kanskje litt for mye respekt, og det var nok litt for stort i mine egne øyne.

I kjølvannet av kampen mot Federer har Ruud hatt en rekke svakere resultater. Etter at han røk ut i 1. runde av Swedish Open i midten av juli tok tennisstjernen en pause fra medier for å fokusere kun på det sportslige.

Tror han kan bli verdens beste

Per i dag befinner 20 år gamle Ruud seg på en foreløpig 69. plass. Det er 26 plasser bak far og trener Christian Ruuds bestenotering, og skal vi tro Casper selv så sikter han langt høyere enn det.

– Akkurat nå så tror jeg at jeg kan bli verdens beste en dag. Jeg har fortsatt en veldig lang vei opp dit, men jeg tror helt klart at det kan være mulig.

– Du har jo hatt disse tre spillerne Federer, Nadal og Djokovic som har vært der oppe i ekstremt lang tid. Jeg tror tennis kommer til å bli mye mer åpent om tre, fire, fem år når de kanskje vinker farvel.

Far er den best rangerte spilleren i Norge

Før unggutten kan begynne å drømme om å bli verdens beste tennisspiller så har han fortsatt til gode å toppe pappa Christian Ruud sin verdensranking som nummer 39 i verden.

Pappa og trener Christian Ruud (t.v.) og sønnen Casper på trening i Melbourne i 2018. Foto: Lars Eide / NTB scanpix

– Det kan skje i løpet av sommeren, det kan skje neste år, det kan kanskje aldri skje. Man vet ikke helt med tennis og det er det som er litt morsomt at det ikke er noen garanti. Jeg føler jeg har satt meg selv i en god posisjon nå, men det er vanskelig å spå fremtiden.

– Trenerrollen hans har aldri påvirket far-sønn-forholdet deres?

– Nei, vi respekterer hverandre på den måten at når han er på banen så er han trener. Han er ikke redd for å si ifra til meg og det kan være veldig tøft å ta imot kritikk, men han gjør det fordi han vet at jeg kan så mye bedre.

