Det melder Agder politidistrikt på Twitter like før klokken 10.30.

Politiet opplyser at én kvinne er hentet opp, og at hun puster og får behandling på stedet.

– Hun har opplyst at det ikke skal være noen andre i bilen. Vi har hatt dykkere nede, og de kan heller ikke se noen flere i bilen, sier operasjonsleder John Repstad til TV 2.

Grunnet dårlig sikt og det faktum at bilen ligger på taket, er de nødt til å hente opp bilen for å være helt sikre på at ingen andre er fanget inne i bilen.

Det er uklart hvor lenge kvinnen har vært under vann, og hvordan bilen havnet i vannet.



Saken oppdateres.