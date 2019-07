Nordmenn elsker biler med hengerfeste. Vi bruker de til alt fra å trekke lass med skrot til dynga, bilhenger, båthenger og campingvogn.

Derfor er det også mange elbiler som passer dårlig – rett og slett fordi de fleste av disse bilene mangler kroken bak.

Men de siste par årene har det dukket opp stadig flere elbiler som også kan trekke tilhenger. Enn så lenge er Tesla Model X en av de Som kan trekke de tyngste lassene. Den kan nemlig dra 2,2 tonn.

Nå finnes det imidlertid en bil som setter selv Model X i skammekroken.

Her trekker prototypen på den nye helelektriske pickupen Ford F-150 en vekt på mer enn 450 000 kilo!

Rigmor har en av landets råeste bruktbiler

Ti to-etasjers godsvogner

Intet mindre enn TI to-etasjes godsvogner er fylt opp med 42 Ford F-150 pickuper ble dratt av den nye elektriske prototypen av det som er USAs mest solgte pickup gjennom tidene.

Ford har allerede bekreftet at det kommer en helelektrisk utgave av F-150. Dette kommer i tillegg til en F-150 Hybrid, som kommer for salg neste år.

Ford lover at de elektrifiserte modellene vil ha akkurat den samme kapasiteten, påliteligheten og fleksibiliteten som F-150-kundene forventer av sine bensindrevne pickuper.

Pickup: – Man må jo betale i dyre dommer for rene vrak

Flere helelektriske modeller

I 2020 kommer en helelektrisk Mustang-inspirert SUV med en rekordrekkevidde på opptil hele 600 km etter den nye og strenge målemetoden WLTP.

En helelektrisk variant av varebilen Ford Transit 2-tonn blir også lansert i 2021.

Fords investering på over 100 milliarder i elektrifisering innebærer lansering av en eller flere elektrifiserte varianter av alle nye og eksisterende modeller – alt fra 48 volt hybrid, hybrid og ladbar hybrid til helelektrisk. Dette i tillegg til svært drivstoffeffektive bensin og dieselmotorer, for å gi kundene det Ford kaller «power of choice».

De forsøker å krysse flomelven – i gammel pickup

I klippet under kan du se en annen ekstrem Ford F-150 – den er IKKE elektrisk:

Én ting gjør dette arbeidsjernet perfekt for Norge

På bilmessen i Los Angeles fikk vi se nærmere på en helt ny pickup med masse smart løsninger: