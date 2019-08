I spalten «Bilen Min» har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen bil, og litt om sin bilinteresse.

Nå skal vi møte Kristoffer Braathen fra Hønefoss, som kjører en helt spesiell og ikke minst dyr Toyota Supra:

Egentlig finnes det vel svært få, helt originale Supraer fra fjerde generasjon. Bilikonet er blant annet kjent for å være en råtass i drifting-miljøet, i tillegg til at mange Supra-entusiaster vet å sette preg på sin bil.

Bunnsolide motorer, åpner dessuten mulighet for å hente ut LANGT mer krefter enn det Toyota serverer fra fabrikk…

Alltid rekkeseks

Toyota Supra ble første gang lansert i 1978, som en spesialmodell av Celica. Noen år senere, i 1986, ble bilen skilt ut som en egen modell.

For mange er det nok fjerde generasjon (A80) som gjelder.

Det er bilen med det klart mest særegne designet. I tillegg kjenner mange den fra Fast And Furious-filmene.

Som vi allerede har nevnt, har A80 en rekkesekser på tre liter under panseret. Og nettopp rekkesekseren er et av mange kjennetegn på Supra. Bilen har nemlig alltid hatt det, noe som for øvrig videreføres på nyeste generasjon Supra.

Fjerde generasjon Supra har for lengst blitt et ikon.

Steffen jobber som billakkerer – her fikk ungene bestemme

Startet med film

Bilen til Kristoffer er en 1993 modell MK4. Og som for mange andre, startet Supra-drømmen etter å ha sett Fast And The Furious.

– Jeg ble hekta med en gang og fant ut at dette er min drømmebil. Etter noen år hentet jeg et karosseri på noen paller, og tenkte i utgangspunktet å bygge en driftebil, forteller Kristoffer.

Gjennom byggeprosessen endte 29-åringen med å kjøpe hele fire Supraer uten skilt, før han omsider bestemte seg for å få tak i en gateversjon.

– Jeg droppet Gatebil-planene og fant til slutt en med hvite skilter. Jeg kjørte nesten 50 timer bare for å hente bilen, sier han.

2019 Toyota Supra: Denne har mange ventet lenge på

Over én million

Nå har entusiasten eid bilen i litt over tre år, og her har det virkelig skjedd mye. Bilen som kostet 550.000 i innkjøp har nå bikket godt over én million kroner. Kristoffer har med andre ord kostet på bilen over 500.000 kroner…

Bilen: 1993 Toyota Supra MK4

Hvor lenge har du eid den? Litt over 3 år

Hva har du gjort med den? Nesten alt. Nybygd smidd maskinist med billet lagerbukker til veiv. Tre-plata RPS carbonclutch, 4 toms mellomaksel, nyoverhalt girkasse, nylakkert utvendig, alt av bærebruer nytt, nye bremser, Recaro stoler og CCW tre-delte felger, for å nevne noe.

Alt utenom dashbord og plastikk innvendig er egentlig nytt.

Felgene er spesiallaget. Her tok det fire måneder fra bestilling til felgene var montert på bilen.

Liker best med bilen: Liker formene på karosseri, utformingen innvendig, med dashbord som alt er vendt mot sjåføren, lyden av motor og ikke minst er den er lettkjørt, men livsfarlig ved full effekt!

Liker minst med bilen: Ingenting.

Beste opplevelse med bilen: Da jeg tok av ufo-stylinga som satt der da jeg kjøpte den. Ellers er hele prosessen en opplevelse. Bilen er egentlig rød, så omlakkering inkludert nye fangere, sideskjørt og selvfølgelig en oppdatert motor.

Topp 5: Driftingbiler

Kristoffer mener bilen er potensielt livsfarlig ved full effekt.

Drømmer om Porsche

Framtidsplaner for bilen: Det gjenstår noe småtteri, blant annet litt opprydding i slanger, ledninger og slikt i motorrommet.

Drømmebil: Hvis jeg skulle velge en, så synes jeg Porsche GT2 RS er noe av det grommeste man kan få kjøpt!

Eier: Kristoffer T. Braathen

Alder: 29 år

Bosted: Hønefoss

Litt om meg selv: Jeg blir 30 i oktober og jobber som maskinfører. Er oppvokst med biler, pappa kjørte rally i mange år. Utenom bil og venner, liker jeg fluefiske. Jeg fisker for å koble av når det blir for mye av det andre…

Har du en bil du vil dele med Brooms lesere? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten og stor, se info her.

Bli med på en helt unik tur i nye Toyota Supra – på bane:

Er dette Norges villeste Toyota?