Saken oppdateres!

Onsdag kveld kom nyheten om at de to rytterne ble kastet ut av Tour de France etter tumultene på den 17. etappen. Men det er fortsatt en liten åpning for at de to viktige hjelperytterne likevel kan få fortsette.

Sent onsdag kom meldingen om at Ineos og Jumbo-Visma ville anke avgjørelsen. TV 2 vet at Tony Martin nå befinner seg i startområdet før dagens etappe. Det samme gjelder Luke Rowe.

Det hersker med andre ord full forvirring før den 18. etappen skal starte. Noen mener at det er umulig å anke en slik dom, mens andre hevder det er mulig, og at man vil få et svar innen kl. 11.

– Det er nok et desperat forsøk. Det er det samme i all idrett, når dommerne har tatt en avgjørelse, så er den tatt. Jeg tror de har lite å komme med, men de prøver alt de kan, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

I morgentimene har Dag Otto Lauritzen vært i kontakt med dommerne, men det var ikke mye info å hente derfra.

– De ville ikke si noe. Jeg har ingen informasjon, det var det eneste han sa til meg, sier Lauritzen.

– Ingenting er umulig, men jeg tror den avgjørelsen er tatt. Jeg tror ikke de går tilbake på den, sier Lauritzen.

Torsdagens etappe starter kl. 11.10.

Ineos-sjef Dave Brailsford forteller til TV 2 at det de fortsatt håper på et positivt svar.

– Vi vet ikke. Vi venter på et svar, sier Dave Brailsford til TV 2.

Ineos-sjefen bekrefter at Rowe er i startområdet og er klar til å starte dersom anken blir godtatt.

– Vi har anket, de vil si ja eller nei. Sier de nei, går det til CAS, sier briten.

– Veldig strengt

Thor Hushovd mener at de er veldig strengt å kaste de to rytterne ut av Touren.

– Avgjørelsen er veldig streng. Man har sett mye verre episoder enn den lille fighten de hadde, mener Hushovd.

TV 2-eksperten mener at den siste tidens hendelser har vært en viktig faktor for den strenge straffen.

– Jeg tror de får svi fordi det har vært et tema i det siste, med hvordan lag blokkerer veien og barker seg sammen. Nå hadde UCI noe veldig konkret å ta dem på, sier den tidligere sykkelstjernen.