Den fortvilte moren, Edith Vega, sier hun satt sønnen ned i to sekunder for å printe ut et boardingkort. Da hun så opp, så hun at han forsvant inn bagasjeluken bak skranken.

– Jeg fikk panikk og ville hoppe etter ham, men ble stanset av personalet, sier hun til WSB-TV.

Fem minutter varte rundtturen til gutten. Han ble fanget på overvåkingskameraer flere steder, og man kan se hvordan han forsøker å komme seg bort på vei inn i scanningmaskinen.

En talsmann for flyplassen sier skranken var ubemannet, og at det derfor tok tid før båndet ble stanset. Da var gutten allerede lenger inne i bagasjeanlegget.

Gutten ble til slutt funnet av sikkerhetsvakter som scanner bagasjen. Han hadde da en hoven hånd, og de tilkalte helsepersonell.

Det viste seg at høyrearmen til gutten var brukket.



Han ble gjenforent med mor og innlagt på sykehus.

– Jeg er bare glad han er i live, sier moren lettet.

Hendelsen, som skjedde mandag, skal etterforskes.