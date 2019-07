Den franske oppfinneren slapp uskadd fra uhellet med den jetdrevne farkosten. 40-åringen sa han fulgte i fotsporene – eller kanskje snarere i propellstrømmen – etter luftfartens pionerer da han satte ut for å krysse Kanalen torsdag formiddag.

Han tok av fra Sangatte like ved Calais, med håp om å lande ved Dover rundt 20 minutter senere. I stedet endte ferden i vannet som skiller Storbritannia fra Kontinentet.

Onsdag uttalte han at han var nervøs før forsøket, og innså at det var stor fare for å mislykkes.

– Jeg anslår at jeg har 33 prosent mulighet for å klare det, sa han da.

Flyturen skjedde på dagen 110 år etter at Louis Blériot ble det første mennesket som krysset Den engelske kanal i fly. Han var riktignok ikke den første som fløy mellom England og Frankrike. Den bragden ble gjennomført av franskmannen Jean-Pierre Blanchard og britiske John Jeffries med ballong allerede i 1785, 124 år før Blériot.

Zapata fikk mye oppmerksomhet da han 14. juli fløy over Paris på det jetdrevne svevebrettet han har bygget selv. Bildene av ham gikk verden over på den franske nasjonaldagen.

