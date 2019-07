Det er 17 år siden sist dette skjedde

Boybandet A1 slo gjennom i 1999 med singelen «Be the First to Believe» og oppnådde stor suksess over hele verden.

I 2002 bestemte bandet seg derimot for å ta en pause.

Men nå, 17 år senere, er gruppen endelig fulltallig igjen.

Vår egen Christian Ingebrigtsen og britene Mark Read og Ben Adams har gjenopptatt kontakten med gruppens fjerde medlem, Paul Marazzi.

TV 2 møtte guttene på Fredriksten festning i Halden der de skal opptre på kveldens Allsang på Grensen.

«Comeback»

Dette er ikke første gang bandet spiller på Allsang på Grensen. I 2009 sto nemlig Ingebrigsten, Read og Adams sto på scenen i Halden.

Etter planen var det kun Christian Ingebrigtsen som skulle opptre i TV 2-programmet i 2009, men produksjonen tok en råsjans og spurte om han ikke kunne ringe de andre medlemmene. De sa ja, og etter opptredenen begynte snøballen og rulle.

– Det gjorde at at vi fikk mange spillejobber over hele verden, både i Storbritannia og i Asia, sier Ingebrigtsen.

Bandet spilte 70 konserter i Norge og lagde også et nytt album på denne tiden.

GJENFORENT: «A1» er fire igjen, fra venstre er Ben Adams, Mark Read, Paul Marazzi og Christian Ingebrigtsen. Foto: NTB Scanpix / TV 2

Gjenforent

Nå er alle de fire originale medlemmene samlet igjen for å skrive musikk og for å turnere.

De planlegger også å gi ut et album til høsten – med Paul Marazzi med på laget.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor han ikke ble med på comebacket i 2009, svarer han:

– Jeg visste ikke at de gjorde det.

– Vi hadde ingen kontakt med Paul på den tiden. Ettersom vi hadde ikke snakket med han på flere år, forklarer Christian Ingebrigtsen.

Ifølge gruppa var det Pauls valg at han ikke ha noen kontakt med resten av medlemmene.

– Han gikk gjennom en vanskelig tid og ønsket ikke å fortsette i bandet lenger på den tiden, sier nordmannen.

– Hvorfor valgte du å komme tilbake nå?

– Det var ikke sånn at jeg hadde veldig lyst til å bli med «A1» igjen, men jeg sendte broderlig melding til Christian og sa at jeg savnet han, forteller Marazzi til TV 2.

Ingebrigsten inviterte deretter Marazzi til Newcastle, hvor de hadde noen konserter i forbindelse med «Pride» i 2018.

– Så jeg dro til Newcastle og møtte dem, vi pratet, drakk og koste oss. Det føltes som vi aldri hadde vært fra hverandre. Noen uker senere så kontaktet Ben meg og spurte om jeg hadde lyst til å bli på et par konserter på Asia-turneen i oktober 2018, forteller han.