Solskjær avslører hemmeligheten bak fremgangen

Torsdag venter Manchester United og Ole Gunnar Solskjærs første virkelige store test når de møter Tottenham til treningskamp i Shanghai.

Etter mye negativt rundt klubben etter en fryktelig sesongavslutning og uroligheter rundt stjernespillere som Pogba og Lukaku, har det nå spredd seg en optimisme rundt de røde djevlene.

Solskjær: – Jobbet med intensiteten i presset

Etter tre av tre seire, mot Perth Glory, Leeds og Inter, har kristiansunderen fått gode svar på prosjekt Solskjær.

– Det har vært veldig mye oppløftende. Du så det første uken vi kom tilbake at det var bra fokus og god intensitet på treningene med en gang. Jeg tror guttene har tenkt litt i løpet sommeren at vi ikke var på det nivået og den standarden som vi måtte, både på trening og på banen, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med TV 2.

– Vi har fått gode resultat, men resultat betyr ingenting i slike kamper. Men vi har fått bekreftelse på mye av det vi har jobbet med.

– Og hva er det dere har jobbet med?

– Intensitet i presset, gjenvinning av ball, kontringer og det å være et bedre lag med ballen. Det å kunne bygge opp mer bakfra og ha mer kontroll over kampene, sier kristiansunderen til TV 2.

– Vært linket til 150 spillere

Denne sommeren har det florert i rykter rundt Manchester United. Flere spillere er blitt koblet til klubben, og det irriterer United-manageren.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at vi har en god tropp nå. Dem vi har her er et godt lag. Så ser vi hele tiden alternativt om vi kan bli bedre, det skrives jo veldig mye og vi har sikkert vært linket til 150 spillere i sommer. Men at det kan skje både en eller to overganger til, både inn og ut, det kan fortsatt skje, forklarer 46-åringen.

– Du håper du får inn kanskje to til?

– Det kan jeg ikke svare på, smiler Solskjær lurt.

Britisk avis: – Overgangen er usannsynlig

Bruno Fernandes, Harry Maguire og Nicolas Pépé er spillere som hyppig har blitt koblet til klubben under sommerens overgangsvindu.

Torsdag skriver Sky Sports at Manchester United ikke prioriterer å signere Bruno Fernandes fra Sporting Lisboa, og at en overgang for portugiseren til Old Trafford er usannsynlig.