Like sikkert som at sola steiker fra en skyfri himmel, kommer historiene om at bilruter må knuses for å få reddet ut dehydrerte kjæledyr som har blitt forlatt i en gloheit bil. Sjokkerte bileiere kommer tilbake fra handlerunden – som plutselig ble litt mer tidkrevende enn planlagt. Vi vet alle hvordan det kan gå. Ting tar ofte mer tid enn planlagt.

I bilen med kjæledyr eller barn, for den saks skyld, stiger temperaturen faretruende fort.

I ytterste konsekvens kan dette gå skikkelig galt og på liv og helse løs.

Stabil temperatur

Såpass alvorlig er dette at publikum, med loven i hånd, både kan og skal knuse vinduene på bilen for å hjelpe de som sitter inni bilen, om eieren ikke er til stede og det er fare på ferde.

Etter tips fra en kunde innførte Tesla et nytt, smart system som bidrar til å gjøre ventetiden i bilen levelig for både barn og hunder. Nemlig "Dog Mode".

Ideen bak "Dog Mode" kom i stand etter tips fra publikum.

Det går i korthet ut på at man kan justere temperaturen inne i bilen til et behagelig nivå. Bilens klimaanlegg sørger for å holde temperaturen stabil, selv om bilen er parkert og eieren er borte. Dette er mulig takket være de store batteriene i en Tesla.

Hunden har det fint. De som måtte lure får beskjed på skjermen inne i bilen om at alt er i orden.

Kan redde liv

På den store skjermen som preger alle Tesla modeller, vises en melding til alle som måtte være bekymret for den eller de som sitter i bilen: "Eieren kommer snart tilbake. Ikke vær bekymret, jeg har det fint. Klimaanlegget et aktivert". Samtidig vises innetemperaturen i bilen vises stort på skjermen, slik at ingen behøver å sette i gang en unødvendig redningsaksjon.

Dette er nok et bevis på at Tesla er innovative, tenker annerledes og utnytter teknologien på en måte som få andre bilprodusenter gjør.

Systemet kom først på Tesla Model 3. Men Teslas oppdaterings-system gjør at Dog Mode også er tilgjengelig i eldre Tesla Model S og X. Det kan faktisk redde liv nå i sommervarmen.

