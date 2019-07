3-serie er den mest solgte BMW-modellen gjennom tidene. Den har alltid truffet godt. Men de siste årene har salget lidd noe av at stadig flere vil ha SUV eller crossover. Storhetstiden til både sedan og stasjonsvogn kan se ut til å være over.

Likevel er det alltid interessant når BMW kommer med en ny generasjon av sin 3-serie – og da særlig stasjonsvogna.

I Norge er den dessuten ekstra aktuell. Ikke fordi vi er annerledes med tanke på SUV-preferansene, men fordi 3-serie denne gangen blir tilgjengelig som ladbar hybrid, også som stasjonsvogn.

Vi er på lansering i München, og tester 3-serie Touring.

Her er den riktignok kun tilgjengelig med dieselmotor. Det er imidlertid ingen hvilken som helst dieselmotor. 330d betyr rekkesekser og solide 265 hk.

Dette kan bli moro!

Her står testbilene linet opp – klare for å bli kjørt av den internasjonale bilpressen.

Hva er nytt?

Nyheten er naturligvis bagasjerommet. Her er det både blitt økt kapasitet og kommet til noen smarte praktiske løsninger.

Volumet har riktignok bare økt med 5 liter, fra 495 til 500. Men åpningen er bredere og plassen er lettere å utnytte. Dessuten har BMW beholdt den smarte løsningen at du kan åpne bare vinduet på bakluka, og slik få lettere tilgang til bagasjen.

Når du legger ned ryggen på baksetene, blir det nesten flatt gulv, og 1.510 liters bagasjevolum. Det er skinner i gulvet (ekstrautstyr), som skal hindre bagasje i å skli rundt inne i bagasjerommet. BMW har heldigvis behold løsningen med å kunne åpne bakvinduet på luka.

Inne i bagasjerommet er det skinner som skal sikre at bagasjen ikke blir liggende å slenge. Kjøper man 3-serie liker man jo gjerne å kjøre litt aktivt. Og da passer det dårlig at bager og kofferter blir liggende hulter i bulter etter første hårnålssving. Skinnene har et gummiaktig deksel som skal ”holde” på det som ligger løst. Disse skinnene heves noe når du lukker luka, slik at de skal få bedre grep.

Baksetene kan legges ned i 40/20/40-konfigurasjon – og knapper lett tilgjengelig i bagasjerommet gjør at denne operasjonen er veldig fort gjort. Da blir gulvet nesten helt flatt. Gulvet er dessuten omtrent helt i samme høyde som kanten bak, så du slipper å løfte kofferten over.

Rolloen og nettet som skal hindre bagasje å bli slengt inn i coupeen ved oppbremsing eller krasj, har dessuten en helt egen oppbevaringslomme under gulvet. Smart!

Og har du hendene fulle, åpner du selvsagt luka med å sveipe foten under bakfangeren. Den samme bevegelsen lukker den etterpå. Det er ikke noe nytt i bilverden, men like fullt smart.

Kjøreegenskapene er akkurat så bra som vi hadde forventet å håpet. Forskjellen fra sedan til stasjonsvogn er minimal. Også kupestøyen, som alltid blir noe mer påtrengende i en stasjonsvogn, er svært godt dempet.

Kjører du litt fort i svingene, merker du at styringen er presis, og balansen i bilen helt ypperlig. Den tar svinger bedre enn noen annen stasjonsvogn vi har testet!

Men komforten er det så som så med. Den blir noe hard med M-sportunderstell. Så du bør teste den med standardunderstellet, også. Se hvilket som passer deg best.

Linjene på 3-serie Touring er lekre og sporty.

Hva koster den?

Testbilen er altså 330d – og den er ikke billig i Norge. Startprisen er 683.800 kroner. Skal du ha bensinmotor kan du gå for 330i, med 258 hk.

Fram til den ladbare hybriden er klar, blir innstegsmodellen 320d (190 hk). Den koster fra 519.000 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Her er det som vanlig Audi A4 og Mercedes C-klasse som er naturlige å sammenlignet med. Nye Volvo V60 har også blandet seg inn i dette segmentet.

Audi og BMW er de eneste som ikke har en ladbar modell her, enda. Men for BMWs del er det altså i ferd med å endre seg ganske raskt.

Men kun Volvo V60 er tilgjengelig med firehjulsdrift i kombinasjon med elektrifisert drivlinje.

Infotainmentsystemet er blant de beste i bransjen, og Head up display er det ingen som gjør bedre enn BMW. Men de digitale instrumentene er ikke noe å skryte av. Det blir for rotete.

Vil naboen bli imponert?

BMW 3-seire vekker oppsikt på veien. I alle fall med M-pakke og litt sprek farge. Stasjonsvogna får veldig fine linjer, og er etter vår mening minst like elegant som sedanen.

Broom mener:

Touring-modellen til BMW risikerer å få en aldri så liten renessanse, siden den nå blir ladbar for første gang. Men også de som måtte velge å kjøpe den med tradisjonell bensin- eller dieselmotor, får en av de mest velkjørende bilene på markedet. 330d er en sann fryd å kjøre. Et herlig drag fra veldig lavt turtall – og oppgitt forbruk på drøyt halvliteren på mila!

Komforten er riktignok noe lavere enn i Volvo V60 og Mercedes C-klasse, hvis du velger det sportslige M-understellet. Her blir sportslige kjøreegenskaper prioritert. De er imponerende gode. Men vår anbefaling er derfor å teste den med standardunderstellet også, før man bestemmer seg.

Innstegsmodellen 320d xDrive, med automatgir, legger seg prismessig omtrent midt på treet. Dyrere enn Audi A4 (190 hk, 4x4, automat) – men billigere enn Mercedes C-klasse (194 hk, 4x4, automat) og Volvo V60 D4 (190 hk, 4x4, automat).

Det finnes få like kjøreglade stasjonsvogner på markedet som 3-serie Touring. Men komforten i de mest sporty oppsettene er lavere enn mange vil sette pris på.

Eierne mener:

Visste du at?

– Det er nå 34 år siden BMW lanserte stasjonsvognutgave av 3-serie

– Bagasjerommet til BMW 3-serie Touring og Audi Avant er nøyaktig like stort når du feller ned baksetene? 1.510 liter.

– Det er produsert rundt 1,7 millioner 3-serie Touring!

BMW 330d Touring Motor: 3-liter, bensin, r6 Effekt: 265 hk / 580 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,54 l/mil Bagasjerom: 500 / 1.510 liter Lengde x bredde x høyde: 470 x 182 x 144 cm Vekt: 1.745 kg Pris: Fra 519.100 kroner (320d, xDrive) Pris testbil: 683.800 kroner

