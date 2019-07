Paulo Dybala kan være på vei bort fra Juventus, og argentineren er en meget ettertraktet mann. Både Manchester United og Liverpool er blitt nevnt som interessenter tidligere, og nå hevder Evening Standard at Tottenham har kastet seg inn i kampen om argentineren. 25-åringen skal ha en prislapp på omlag 860 millioner kroner.

Argentinske Mauricio Pochettino skal være en stor beundrer av angriperen. Dermed kan London-klubben komme til å knuse sin egen overgangsrekord for andre gang i dette vinduet. Tanguy Ndombele ble klubbens dyreste kjøp gjennom tidene da han ble hentet fra Lyon tidligere i sommer.

PSG skal ha blitt enige med Everton om en overgang for Idrissa Gueye. Ifølge Daily Mail skal prisen være på omtrent 300 millioner kroner.

Samtidig jobber Everton hardt for å skaffe seg Wilfried Zaha. Klubben skal fortsatt være i forhandlinger med Crystal Palace for å få på plass en overgang for ivorianeren.

Barcelonas angrepsrekke ser fryktinngytende ut denne sesongen, men noen må muligens ut. Og det kan bli Philippe Coutinho. Men Liverpool-fansen bør ikke bli håpefulle, for Jürgen Klopp har allerede uttalt at en retur for brasilianeren er urealistisk.

Newcastle-manager Steve Bruce har gitt Manchester United klar beskjed om å holde seg unna Sean Longstaff. Manageren hevder ifølge Daily Star at Solskjær og co. ikke har sjanse til å signere 21-åringen.

En gammel stjerne kan være på vei til Wolves. Ifølge Football Italia er klubben i samtaler med Juventus for å hente Sami Khedira.

Bruno Fernandes, som scoret for Sporting i nattens treningskamp mot Liverpool, har vært heftig koblet til Manchester United denne sommeren. Nå hevder Sky Sports at det trolig ikke blir noen overgang. Klubben skal visstnok prioritere andre signeringer.