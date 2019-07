«Mistet nesten telefonen min. Hvordan?» Det skriver Rihanna under et bilde hun har delt på Instagram.

Ved første (og andre) øyekast kan bildet se ut til å være artisten som barn. Egentlig viser det seg å være hennes syv år gamle dobbeltgjenger.

Mange har bitt seg merke i likheten mellom de to. I kommentarfeltet skriver noen at de trodde det var et bilde av artisten som var redigert i den populære appen FaceApp.

– Vent. Hva. Stopp. Jeg dør. Kan ikke. Takle. Dette, skriver skuespiller Jeremy O. Harris i en kommentar.

Kjendisene deler

Flere kjendiser har både kommentert på bildet Rihanna har lagt ut og delt det videre.

Tyra Banks er blant kjendisene som har delt bildet på sin egen Instagram-konto. Der ber hun om hjelp til å finne ut hvem jenta er.

Artistens lille dobbeltgjenger viser seg å være syv år gamle Ala'a, og det var moren hennes som først la ut bildet av datteren på bildedelingstjenesten.

Hun har nå lagt ut en skjermdump av Rihannas Instagram-bilde hvor hun takker stjernen for at hun delte bildet.

I artistens kommentarfelt har flere følgere påpekt jentas utseende og at hun burde bli en modell. Det kan kanskje bli virkelighet nå som Tyra Banks ønsker å komme i kontakt med henne.

Siden Rihanna delte bildet har 7-åringen fått over 75.000 følgere på Instagram.

Flere dobbeltgjengere

Dette er ikke første gang internett legger merke til at Rihanna har dobbeltgjengere. I fjor sommer ble et bilde av den indiske modellen Renee Kujur delt flittig på sosiale medier, fordi mange mente hun liknet så mye på artisten.