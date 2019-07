Det melder danske Berlingske.

Syv år gamle Benjamin Sørvang Nielsen og hans far, 34 år gamle Kim André Nielsen fra Hokksund, omkom lørdag 6. juli da bilen de satt i kolliderte med et tog i Trustrup i Danmark.

Ulykken fant sted ved en overgang, og strekningen der ulykken skjedde åpnet i slutten av april.

Det var ingen bom ved overgangen, men det har tidligere blitt meldt at BaneDanmark jobbet med installere et bomsystem.

Danske myndigheter har dog ved flere anledninger sagt at overgangen er sikker, til tross for mangelen på bom.

Ville øke hastigheten

Nå kommer det fram at bommene ved overgangen skulle vært montert allerede 1. juni – minst fem uker før dødsulykken fant sted, ifølge den danske avisen.

– Bommene settes opp utelukkende på grunn av at Aarhus Letbane skal kunne kjøre i 100 km/t, som kreves for å kunne ha to tog i timen på strekningen, skriver BaneDanmark i en epost til Berlingske.

– I den forbindelse hadde BaneDanmark i samarbeid med Aarhus Letbane planlagt at planovergangene mellom Ryomgård og Grenaa skulle være klare til bruk seinest 1. juni 2019 – avhengig av at alle godkjennelser fra myndighetene var på plass, skriver de videre.

Legger skylden på hverandre

Årsaken til at det arbeidet ble utsatt er fordi Aarhus Letbane skulle overta ansvaret for Grenaabanen i løpet av 2019, og det oppstod forsinkelser i prosessen med å få godkjent overtakelsen.

Men når Berlingske spør de to aktørene om hvem som hadde ansvaret for overgangen, legger begge to skylden over på den andre:

– Aarhus Letbane har som infrastrukturforvalter ansvaret for drift, vedlikehold og sikkerhet på Grenaabanen, sier BaneDanmark.

– Aarhus Letbane har søkt om godkjennelse av alle overganger på Grenaabanen. Overgangen er sikkerhetsgodkjent til 75 km/t, og på det grunnlag er Aarhus Letbane ansvarlig som infrastrukturforvalter. Hastighetsoppgraderingen, hvilket innebærer etablering av bommer slik at Aarhus Letbane kan øke hastigheden til 100 km/t, er under Banedanmarks ansvar, skriver Aarhus Letbane i en mail til Berlingske.