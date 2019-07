Liverpool - Sporting 2-2

Simon Mignolet startet nok en treningskamp for Liverpool ettersom førstekeeper Alisson fortsatt har ferie etter Copa America.

Og i nattens kamp mot portugisiske Sporting gikk det skeis for belgieren. Etter kun fire minutter fyrte Manchester United-aktuelle Bruno Fernandes løs fra distanse. Skuddet gikk rett på Mignolet, men 31-åringen rotet ballen i mål på klønete vis.

– Det er en fryktelig keepertabbe av Simon Mignolet, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

– Det er optimistisk hold å skyte fra, men det er en grusom feil. Han spiller seg ikke akkurat nærmere en keeperplass for Liverpool med den involveringen.

Feilen fikk også mange til å tenke på den tidligere Liverpool-keeperen Loris Karius, som hadde en blytung kveld da Liverpool tapte Champions League-finalen i fjor.

– Liverpool vil ikke selge Simon Mignolet, men disse kampene er en sjanse for ham til å vise seg frem for andre klubber. Dessverre så han ut som en utstillingsdukke da han slapp inn det første målet. For å beskrive feilen, var det det man kan kalle «å gjøre en Karius», skriver Telegraph-journalisten Chris Bascombe i sin spalte.

Keeperen spilte seg riktignok opp i løpet av nattens kamp i USA, og hadde blant annet en imponerende dobbeltredning.

Divock Origi utlignet for Liverpool etter 20 minutter da han prikket ballen i mål fra kort hold etter en retur, og like før pause sendte Gini Wijnaldum Klopps menn opp i 2-1. Alex Oxlade-Chamberlain fant nederlenderen med en strålende pasning, og skuddet gikk via en forsvarer og i mål.

Ti minutter ut i den andre omgangen fikset Wendel 2-2 for Sporting, som også ble sluttresultatet.

Jürgen Klopp var fornøyd med at laget hans fikk en god gjennomkjøring mot solid motstand.

– Det var intenst etter en intens uke. Vi har spilt tre kamper på kort tid etter noen dager med trening i Liverpool for de guttene som kom tilbake først. For dem var det ok, men for de andre som har begynt å trene senere var det kanskje litt for mye, men vi måtte gjøre det uansett av ulike årsaker, sa Klopp.

– Etter denne turen bør ingen snakke for ofte til meg om Champions League-troféet. Det er ferdig nå. Vi kan ikke bære det med oss hele tiden, så nå må vi virkelig begynne å skrive en ny bok eller et nytt kapittel, sa tyskeren.