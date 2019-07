Under fjorårets kraftige sommertemperaturer var det mange som kjøpte vifter og installerte kjøleanlegg for å kjøle seg ned. Så mange at det nesten ble tomt. I år er det heller ikke sikkert man rekker å sikre seg en kjølende vifte.

– I fjor gikk vi nesten tomme. Nå har vi bestilt enda mer. Det er fortsatt over ti tusen vifter og kjøleanlegg på nett, sier nordisk kommunikasjonssjef for Elkjøp, Christer Kamhaug til TV 2.

REKORDSALG: Nordisk kommunikasjonssjef for Elkjøp Christer Kamhaug. Foto: Andrè Riise

En vifte i minuttet

Men selv om sommervarmen lot vente på seg i år, er det liten tvil om at nordmenn har forberedt seg godt på tropevarme.

– Allerede i april så vi rekordstort salg av vifter, air-condition og ikke minst varmepumper. Vi merker at interessen er økende, og i går solgte vi i snitt en vifte i minuttet i butikkenes åpningstid, sier Kamhaug.

Han er overbevist om at nordmenn har blitt mer opptatt av kjøling de siste årene, og sier det ikke lenger holder å åpne et vindu.

– Mange har begynt å tenke på kjøling. Skandinaviske hjem er bygd for å holde varmen inne. Men vi følger værmeldingen nøye, og jobber på spreng for å få frem vifter og air-condition til alle våre butikker i landet, lover Kamhaug.

– Trenger ikke full guffe

LEGE: Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i Oslo. Foto: Aase Magnhild Sirbø

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i Oslo er positiv til kjøling av hjemmet. Men understreker at det er ingen vits i å senke temperaturen for mye.

– Man behøver ikke skru anlegget på for fullt. Det går veldig mye energi til det, og man får heller ikke akklimatisert seg til temperaturen ute, sier legen.

Mange har kanskje opplevd å fryse i utlandet, på grunn av for et for kraftig air condition-anlegg. Det er ingen grunn til å gjøre dette i Norge, mener legen.

– Man bør stille temperaturen til den høyeste som er levelig. Helst ikke under 24 grader, så det ikke blir så stor forskjell på ute og inne, sier Hasle.