Det melder nettstedet Handball Planet, som står bak kåringen, på sine nettsider.

– Den unge, norske håndballstjernen, en av de venstrehendte som definitivt vil markere en periode i verdenshåndballen, fikk flest stemmer av våre lesere som er håndball-journalister og fans, skriver nettstedet om Bundesliga-proffen.

Abelvik Rød vant foran den danske målvakten Emil Nielsen.

22-åringen går dermed i Sander Sagosen sine fotspor. Han vant nemlig prisen tre år på rad fra 2015 til 2017.

– Dette var ikke noe jeg hadde forventet i det hele tatt. For meg var det gøy bare å bli nominert, så jeg ble litt overrasket over å ende helt øverst. Jeg er veldig takknemlig overfor alle som tok seg bryet med å stemme på meg, sier Abelvik Rød til Aftenposten og sier samtidig at han ser opp til Sagosen som er en av hans nærmeste venner.

22-åringen spiller for tyske Flensburg-Handewitt som vant serien forrige sesong.