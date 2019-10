Mer enn 450.000 bruktbiler blir annonsert på finn.no hvert år. Nesten halvparten av de annonserte bilene er privatsalg. Resten fordeler seg ganske jevnt mellom merkeforhandlere og rene bruktbilhandlere.

Bare i løpet av første halvår i år ble det annonsert 242.000 biler på finn.no.

Når tallene blir så store, blir også aktivitetsnivået høyt, og Eirik M. Håstein, produktdirektør motor i Finn.no kan fortelle at det sendes ut mer enn 5 millioner pushvarsler til brukerne av finn bil – hver dag!

– I tillegg sender vi rundt 80.000 e-poster daglig, og vi viser i gjennomsnitt så mye som 27 bilannonser hvert eneste sekund – året rundt, legger han til.

Mandag er blitt topp-dagen

– Hvor lenge varer hvert besøk?

– Snittiden er for øyeblikket 7 minutter og 38 sekunder.

– Når er det mest trafikk av bilinteresserte finn-brukere?

– Tradisjonelt er det i helgen, og spesielt søndag, vi har levert mest trafikk. Men nå har dette endret seg, og for tiden er det faktisk mandag som er vår mest trafikkerte dag, forteller Håstein.

Flest legger ut bil på tirsdager

– Hva tror dere er årsaken til denne endringen?

– Når du spør hvorfor mandag er blitt dagen med mest trafikk, så må jeg medgi at dette har jeg ikke noe godt svar på, sier han, og legger til at det faktisk er i helgene færrest biler blir lagt ut for salg på finn bil:

– Ja, det legges ut klart færre biler lørdager og søndager enn ellers i uka. Topp-dagen er tirsdag med 17,75 prosent, foran onsdag og torsdag. Tallene er høye også på mandager og fredager, men i helgen stilner det altså markant, sier han.

Hvis bilen selges som den er - da skal du være på vakt

Tilstandsrapport!

– Med nærmere 500.000 bruktbilkjøp årlig, er det ikke å vente at alle handler går helt som planlagt. Klager på bruktbilkjøp dominerer stadig klagestatistikken hos Forbrukerrådet, som i løpet av fjoråret meglet i 2.209 bruktbilsaker. Seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet fastslår i en pressemelding at risikoen for krangel er større jo eldre bilen er.

– Vurderer du å kjøpe en bruktbil som er over ti år gammel, må du be om – eller investere i – en tilstandsrapport, sier Iversen, og legger til at nesten hver tredje bil som gikk til mekling hos Forbrukerrådet i 2018 var av årsmodellene 2006 – 2008, altså over ti år gamle.

Garanti nyttig

– Undersøkelser viser at over halvparten av dem som oppdager en feil etter et bruktbilkjøp, gjør dette innen seks måneder. Dessverre er det mange som kommer til kort:

– Du har rett til å klage etter loven, men er bilen gammel, og har kjørt langt, må du regne med en god del slitasje, om ikke noe annet er lovet. I slike tilfeller er en god bruktbilgaranti svært nyttig, sier Iversen.

Garantier er forskjellige

– Det er bruktbilselgeren som må bevise at feilene ikke er omfattet av garantien, og ikke motsatt. Da slipper du som kjøper å bruke tid og penger på å samle dokumentasjon på at garantien gjelder. Vær oppmerksom på at bruktbilgarantiene varierer i innhold. Noen dekker alt innenfor en bestemt tidsramme. Andre har kostnadsbegrensninger eller egenandel. De enkleste garantiene dekker kun enkeltkomponenter.

– Sett deg inn i hva garantien gjelder før du skriver under på kontrakten. Da slipper du å bli skuffet, sier Iversen, som understreker at man ikke må ha for høye forventninger til en billig og gammel bil. Et siste råd er å se lenger enn prislappen på bilen. Jeg har selv opplevd forbrukere som har kjøpt seg billige biler som viser seg å bli veldig kostbare, sier Thomas Iversen videre.

– Risikoen for feil øker med alder og kjørelengde. Gjennomsnittsbilen i vår klagebunke er rundt tolv år gammel, har kjørt over 150.000 kilometer og koster rundt 70.000 kroner. En tredjedel av bilkjøpene som måtte til mekling i 2018, var for kjøretøy som kostet under 50.000 kroner.

Sjekkliste for tryggere bruktbilkjøp: Sjekk serviceheftet og prøvekjør bilen.



Be om en tilstandsrapport på bilen.



Er bilen over fem år gammel, så spør etter garanti.



Sjekk om bilen er belånt, og hvem som er eier, hos Statens vegvesen.



Bruk kontrakt, så vet du hva som er avtalt.

Advarer mot useriøse bilselgere

