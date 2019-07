«En dårlig dag for Donald Trump»

Under onsdagens dobbelhøring foran justis- og etterretningskomiteene i representantenes hus, bekreftet Robert Mueller at Russland hjalp Trump med å vinne valget i 2016.

Presidenten selv, som i forkant av høringene gjorde det klart at han ikke kom til å følge dem, tvitret sin uskyld underveis.

«No Collusion. No Obstruction», gjentok Donald Trump, som helt siden han ble president har gjort det han kan for å svekke tillitten til etterforskningen.

Påstandene om at Russland påvirket det amerikanske presidentvalget er ifølge Trump en bløff. Etterforskningen av det samme, kaller han fortsatt en heksejakt.

Trump stoler på Putin

Sannheten er at alle USAs etterretningsorganisasjoner har konkludert med at Russland faktisk gjennomførte et koordinert og massivt angrep på det amerikanske demokratiet.

President Trump har tidligere gjort det klart at han har større tillit til Vladimir Putin enn sine egne etterretningsfolk. Det bekymrer naturlig nok mange amerikanere, ikke minst med tanke på at et nytt presidentvalg bare er litt over ett år unna.

Det er ingen grunn til å tro at ikke russerne vil prøve seg igjen. Robert Mueller svarte kort og tydelig på de første spørsmålene han fikk om Russland. Han var også tydelig på at russernes gjentatte forsøk på å påvirke valgresultatet var svært alvorlige. Men tidvis fremstod han famlende og usikker.

Det siste er en god nyhet for Trump. Likevel er det liten tvil om at Muellers vitnemål totalt sett svekker Donald Trump, i alle fall på kort sikt.

Republikanerne som deltok i utspørringene var opptatt av hva som var utgangspunktet for at Russland-etterforskningen ble satt i gang. Med det ønsker de, i likhet med Trump, å så et inntrykk av at det hele er en politisk heksejakt. At alt handler om å felle Trump, heller enn å finne ut hvordan Russland angrep USA. For ikke å snakke om hvordan slike angrep kan forhindres i fremtiden.

Forsøkte å sparke Mueller

Donald Trump forsøker å fortelle velgerne at Mueller er en del av en konspirasjon som har til formål å ødelegge hans presidentskap. Derfor er det viktig å huske på at Mueller er en registrert republikaner. Han ble i sin tid utnevnt til sjef for FBI av USAs forrige republikanske president, George W. Bush. Å beskylde ham for å gå demokratenes ærend virker søkt.

Spørsmålet om hvorvidt Donald Trump forsøkte å hindre etterforskningen ble også stilt. Mueller var vag på noen punkter, fordi de berører pågående etterforskninger. Men han kom inn på at Trump forsøkte å sparke spesialetterforskeren, altså ham selv. Ordren om å gi Mueller sparken ble aldri fulgt opp av Trump-rådgiveren som mottok den.