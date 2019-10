I Norge omsettes det årlig nærmere en halv million bruktbiler. Enkelt sagt er ni av ti av dem annonsert på finn.no, som er den klart største og dominerende kanalen for bruktbilsalg her i landet.

Litt under halvparten av disse bilene blir omsatt privat. Resten fordeler seg ganske likt mellom merkeforhandlere og annet bilutsalg, som her vanligvis står for rene bruktbilforhandlere.

Med enorme antall søk, speiler finn.no veldig godt situasjonen på det norske bruktbilmarkedet til enhver tid.

Det er derfor ikke overraskende at det nå er søk etter SUV-modeller som øker mest i popularitet.

Stasjonsvogner går tilbake

– Ja, SUV står nå for en andel søk på hele 21,5 prosent, og har en økning i volum på 5,5 prosent, forteller Eirik M. Håstein, produktdirektør motor i Finn.no.

– Likevel er det fremdeles stasjonsvogner som dominerer, og topper popularitetslisten med en andel søk på 36,4 prosent. Biltypen har imidlertid en nedgang i volum på 9,1 prosent, forteller han videre til Broom.

C-segment-biler en vinner

– Er det andre større endringer mellom de forskjellige biltypene?

– Ja, det svinger en del for tiden. Vi ser for eksempel at sedaner har sterk tilbakegang i popularitet. Denne biltypen står nå for 17,6 prosent av alle søk, og har en nedgang i volum på 6 prosent.

Kompaktbiler, det vi gjerne kaller C-segmentet, er derimot på opptur. Her har volumet gått opp med 8,5 prosent, og andelen søk er 12,4 prosent. Denne biltypen har økende popularitet, noe som nok mest skyldes elbilene i denne klassen.

Flest søk etter diesel

– Ut over det, ser vi at pickup-modeller har en volumøkning på over 9 prosent, og 5,7 prosent andel søk. Populariteten er for denne biltypen noe synkende, forteller Håstein.

Tall fra finn.no tyder ellers på at dieselmotoren langt fra er død. Hittil i år er dette den motortypen flest søker etter på finn, slik det var det også i 2018.

Nærmest i etterspørsel kommer bensinbiler – deretter følger de nye alternativene, først elbil og så ladbare hybrider.

– Det er veldig positivt at flere nå velger å bruke kontrakt ved bruktbilhandel, sier Eirik M. Håstein i Finn.no.

Ikke god nok pris

– Elbiler har likevel størst økning i antall søk for tiden og er tredje mest brukt av de drivstoffiltrene vi måler på, sier han videre.

Ifølge finn.no er det nå en tendens til at færre enn tidligere selger bruktbilen sin selv, men i stedet velger å satse på innbytte hos forhandler.

– Det er nok flere årsaker til dette, mener Håstein.

– En av dem er nok at man ikke lykkes raskt nok på finn.no, eller at man ikke har is nok i magen til å vente på å oppnå en god nok pris, sier han.

Om dette har sammenheng med at det nå er sterkere fokus på to års reklamasjonsrett også ved privat bilsalg, vil ikke Håstein mene noe om, men han minner om at det fortsatt er mange som ikke skriver kontrakt ved bruktbilkjøp mellom private:

Ola Nordmann for naiv

– Vi ser nå en gledelig tendens til at langt flere velger å bruke den digitale kontrakten som ligger fritt tilgjengelig på nettsiden vår. Faktisk dobles antallet mer eller mindre fra måned til måned. Jo flere som benytter seg av en tydelig kontrakt, jo mer blir det mulig å senke konfliktnivået.

Ola Nordmann er fortsatt alt for naiv og godtroende ved bruktbilkjøp privat, og skriver man ikke kontrakt, er man i praksis rettsløs om noe skjer. Derfor er det viktig å vurdere nøye hvem man handler med – sjekk heller litt for mye enn litt for lite, understreker Eirik M. Håstein i finn.no.

Her er Forbrukerrådets sjekkliste for tryggere bruktbilkjøp:

1. Skriv kontrakt. En skriftlig avtale beviser hva som er avtalt. Benytt gjerne Forbrukerrådets kontakt, og ta vare på annonsen for bilen.

2. Sjekk kilometerstand, årsmodell og EU-kontroll. Dette sjekker du hos Statens vegvesen.

3. Sjekk om det er gjeld knyttet til bilen. Dette sjekker du enklest hos Brønnøysundregistrene – brreg.no Ta vare på utskriften, slik at du kan. dokumentere at du har vært i god tro dersom det oppstår problemer i ettertid.

4. Sjekk om årsavgift er betalt. Årsavgiften er fra 2018 en del av bilforsikringen.

5. Sjekk at den som selger bilen også er eier av den. Selgers legitimasjon må stemme med navnet på bileieren i vognkortet. Betaler du til en som ikke eier bilen, risikerer du å miste både bil og penger! Send SMS til 2282 og skriv REGNR foran registreringsnummeret på bilen, så får du beskjed. Tjenesten koster tre kroner.

Garanti kan gi deg fordeler

6. Sjekk tilstanden på bilen. Be om prøvekjøring, og få gjort en test hos et godkjent verksted. Bruk gjerne tilstandsrapport som er utarbeidet av Forbrukerrådet og Norges Bilbransjeforbund.

7. Sjekk om det er garanti på bilen. Dette kan gi deg for eksempel forlenget klagefrist eller gratis reparasjon. Forutsetningen for at garantien skal gjelde, er at tidligere eier har fulgt vedlikeholdsprogrammet for bilen.

