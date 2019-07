– De kommer til å herje fælt med Alaphilippe

– Da blir man folkehelt og sikkert kåret til Frankrikes største idrettsutøver i 2019. Bernard Hinault har en spesiell posisjon. At en franskmann endelig kommer og kopiere Hinault, vil være stort i Frankrike. Pinot har vært sett på som den som kunne gjøre det. Så ble han borte noen år, men nå er han tilbake. Det tror jeg skyldes at han er usedvanlig flink med trening og at konkurranseprogrammet hans inn mot Tour de France ikke har vært for hardt. Han går inn i dette rittet med stort overskudd. Men han har litt av Alaphilippe i seg. Han kan bli litt for hissig på et litt for tidlig tidspunkt. Da er det Pinot som ryker. Geraint Thomas og Emanuel Buchmann kjører med hodet. De ser på wattmålerne sine og akselererer ikke for raskt. Det er mange hvis-er, men den største kandidaten til å vinne er Pinot, tror ridderen.

En ukjent faktor er temperaturen og været de kommende dagene. Det vil svinge fra svært varmt til regn og ned mot 10 grader.

– Varmen har vært en utfordring for Pinot historisk sett, men han sier selv at han er forberedt på det. Laget har bedt ham installere badstu, noe han har gjort. Pinot har sittet på rulle og vært i badstuen sin. Det gjør at han sikkert er bedre akklimatisert enn han ellers ville vært. Men det er også meldt regn og dårlig vær. Da kan det bli andre faktorer som spiller inn, sier Kaggestad.