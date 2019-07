Det annonserer hun selv i et innlegg på sin egen helse- og ernæringskonto på Instagram.

– Meg som helt casually prøver å få den vakre ringen min inn i bildet for å fortelle at jeg er forlovet, skriver hun ved et bilde av en bolle med grønn smoothie.

Forlovet

I teksten skriver 23-åringen fra Hønefoss at hun er lykkelig over å skulle gifte seg med «verdens beste mann».

– Verdens beste mann har fridd til meg, og jeg sa selvfølgelig ja, skriver Nereng videre.

Nereng har nærmere 25.000 følgere på Instagram-kontoen sin, og innlegget som ble publisert omtrent klokken 18.30 har i skrivende stund 2645 likerklikk.

– Av meg vil han alltid få masse grønnsaker i smoothien sin, sånn at vi kan leve sammen så lenge som mulig, skriver hun spøkefullt.

– Hvis det ikke er kjærlighet, så vet ikke jeg. Herregud, så lykkelig jeg er!

La ned bloggen

Det er to år siden 23-åringen la ned bloggen sin. Den startet Nereng for over åtte år siden, da hun kun var 13 år gammel. Bloggen var i en lang periode Norges mest leste blogg, og i årene 2009 og 2010 hadde hun nærmere 70.000 unike lesere hver dag.

Siden den gang har Nereng holdt seg unna rampelyset, mens hun har studert helse og ernæring.

I april kom nyheten om at den tidligere bloggeren har fått jobb som spaltist i motemagasinet Elle.

«Nå har jeg straks en bachelorgrad i ernæring og det er derfor helt enormt stas å få dele inspirasjon om mat, kropp og helse i ELLE! Jeg har lært masse om kroppen vår, hvor fantastisk den er, og hva som skal til for å ta vare på den på best mulig måte.», skrev hun i et innlegg publisert i Elle i mai.