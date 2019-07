Natt til torsdag: Se Liverpool-Sporting Lisboa på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 01.45!

Liverpool har tatt det rolig på overgangsmarkedet i kjølvannet av Champions League-suksessen.

Den unge midtstopperen Sepp van den Berg er den eneste som er blitt hentet inn.

I et intervju med avisen Liverpool Echo, meddeler Jürgen Klopp at det ikke er lett å forsterke spillerstallen han allerede har.

– Med «crazy money» kan du alltid få det til. OK, betal hva som helst, da er det mulig. Men vi er ikke en slik klubb, sier Klopp til Liverpool Echo.

– Vi kan ikke gjøre det. Vi er veldig rike, men vi kan ikke gjøre det enkelte andre lag gjør. Det er sånn det er, fortsetter han.

Vil ikke ha Bale

En spiller som neppe kommer til å ende opp på Anfield, er Gareth Bale. Tidligere denne uken gikk tidligere Liverpool-spiller Paul Ince ut og foreslo at Liverpool skulle kjøpe waliseren.

Klopp bare rister på hodet når han blir konfrontert med Inces forslag.

– Disse fantastiske fotballspillerne har noen rare tanker. De sier det sikkert fordi noen har spurt dem. Bale er en Real Madrid-spiller. Hvis han drar, blir han veldig dyr og med høy lønn, sier Liverpool-manageren til Sky Sports.

– Han er en enestående spiller. Jeg liker ham, men det handler ikke om ham. Du må bygge et lag. Et lag er ikke en sammensetning av de beste individuelle spillerne. De må jobbe sammen, fortsetter han.

Åpner for overganger

For halvannet år siden satte han verdensrekord da Virgil van Dijk ble hentet fra Southampton. Et halvt år senere satte han en ny verdensrekord da Alisson kom fra Roma, noe som riktignok ble overgått kort tid senere av Chelsea da Kepa Arrizabalaga ble hentet inn.

Samtidig som Premier League-rivalene forsterker, hevder Klopp hardnakket at han er fornøyd med dem han allerede har.

– Noen ganger finner du løsningen på overgangsmarkedet, og det har vi gjort. Jeg trenger ikke å navngi spillerne, alle vet hvem det er. Men ellers må du finne løsninger på treningsfeltet. Og det er det vi gjør nå, forklarer tyskeren til Liverpool Echo.

Ifølge avisen er Klopp ute etter å hente «minst én spiller» til Anfield denne sommeren. Prioriteten skal være en spiller som kan avlaste backparet Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold.

Suksessmanageren har tidligere uttalt at «dette ikke blir det største overgangsmarkedet i Liverpools historie.» Dette gjentar han overfor Liverpool Echo, før han gir et hint om at Champions League-vinneren er på utkikk etter forsterkninger.