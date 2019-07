Ny Konradsen-scoring i RBK-tap: – Flere på vei mot sin beste form

BATE Borisov - Rosenborg 2-1 (1-1)

Etter å ha gått greit videre etter første kvalifiseringsrunde til Champions League mot Linfield, ventet tøffere motstand for Rosenborg da de gjestet hviterussiske Bate Borisov som slo selveste Arsenal i vinter.

Til tross for at de presset hviterusserne på deres hjemmebane, ble det tap for Rosenborg i første av to kamper. Men Anders Konradsens bortemål blir viktig for trønderne til returmøtet 31. juli.

Konradsen scoret også to mot Linfield sist.

– Han er i kjempeform nå, Konradsen, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen likte det han så av Eirik Hornelands menn i Hviterussland.

– Jeg synes Rosenborg var det beste laget i kveldens kamp, og det er ufortjent at de taper. BATE er ikke på det nivået de var på for et par år siden, og jeg tror Rosenborg har gode muligheter til å snu dette på Lerkendal, sier Mathisen og legger til:

– Det var flere av RBK-spillerne som viste at de er på vei mot sin beste form, og prestasjonen i dag var på mange måter positiv. BATE skal få det tøft på Lerkendal.

Men Mathisen påpeker at Rosenborg må være mer våkne i forsvar.

– Målene Rosenborg slipper er altfor enkle, og det er jo det som må være bittert for Horneland og co ikveld. I Europa blir man straffet knallhardt om man er sløve defensivt, og det var Rosenborg på begge målene ikveld.

Baklengssmell i åpningsminuttene

Det ble en marerittstart på kampen for Rosenborg da vertene fikk tildelt straffe knappe fire minutter ut i kampen.

På en corner var Alexander Søderlund borti beina til Zakhar Volkov som gikk i bakken. Dommer Sandro Schaerer pekte på straffemerket og belønnet Rosenborg-angriperen med gult kort.

André Hansen gikk riktig vei, men klarte ikke å stoppe et godt slått straffespark av BATE-kaptein Igor Stasevich. Dermed tok vertene ledelsen 1-0.

BATE fortsatte å trykke på etter straffescoringen, og Rosenborg levde farlig.

– Det slurves i pasningspillet. De er nødt til å få mer flyt enn det de har nå, Rosenborg. De bommer på enkle pasninger flere ganger her i åpningsminuttene. Nå har vi spilt 20 minutter og det er BATE som kjører, oppsummerer kommentator Osnes.