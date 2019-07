På TV-bildene så det ut som Martin forsøkte å presse Rowe ut av veien. Rowe tok så tak i nakken på Jumbo-Visma-rytteren.

Verken Martin eller Rowe ville kommentere hendelsen rett etter målgang. Heller ikke ledelsen i Jumbo-Visma ville kommentere saken. Ineos-sjef Dave Brailsford var skuffet etter dommen fra UCI.

– De har valgt å kaste Tony og Luke ut av løpet. Det føles utrolig strengt, sier Brailsford.

– Vi har sett klippet, og det er ikke tvil om at det er kamp om posisjonene og at Tony kutter inn foran Luke. Det er noe man ser nesten hver dag. Jeg synes en advarsel hadde vært nok. At begge kastes ut føles strengt.

Luke Rowe var knust etter å ha blitt kastet ut.

– Det er det største idrettsarrangementet i verden. Å komme hit med dette laget, og mange gode venner... Det føles som at jeg har skuffet dem, og jeg har selvsagt skuffet meg selv. Begge prøvde å gjøre jobben vår. Kanskje tråkket begge over streken, men jeg synes ingen av oss fortjener å kastes ut. Det er tungt når så mange følger deg og støtter deg, sier Rowe.

– Begge kjempet om posisjonene, og det var et øyeblikk der temperamentet tok litt overhånd. Det var ikke noen stor greie. Det skjedde med 14 kilometer igjen, men vi syklet de ti siste kilometerne sammen. Vi innså begge at vi gjorde noe galt, så tok vi hverandre i hånda og kjørte til mål. Det lå ikke mer i det. Jeg er sjokkert, men det er noe jeg må leve med.

Også Tony Martin var svært skuffet etter å ha blitt kastet ut.

– Vi prøvde begge å gjøre en jobb. Kanskje gikk det litt over grensen, men det føles litt hardt å bli kastet ut av løpet. Ingen av oss fortjener det, sier Martin til dansk TV 2.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd var klar på at Martin burde bli straffet da han så situasjonen.

– Det er usportlig, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter etappen.

– Han burde få en straff for det. Sånn gjør man bare ikke, mente Hushovd.

Rowes lagkamerat Geraint Thomas mener situasjonen ikke var noe spesielt.

– Det er det samme hele tiden. Luke, Tony Martin, disse gutta gjør alle den samme jobben. De ender opp med å kjempe om posisjonene. Det er ikke noe spesielt egentlig, sier Thomas ifølge The Independent.