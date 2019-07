Kjæresteparet Chynna Noelle Deese (24) og Lucas Robertson Fowler (23) ble funnet drept langs en motorvei i British Columbia i Canada 15. juli.

Mandag ble det kjent at ytterligere to personer er savnet i samme område, i tillegg til at politiet har funnet liket av en tredje uidentifisert person.

De to tidligere savnede personene, Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18), fikk tirsdag status som mistenkt.

Nå snakker Alan Schmegelsky, faren til Bryer Schmegelsky (18) ut om sønnen. Han tror Bryer og vennen var på feil tid til feil sted.

Trente på krig

Onsdag morgen ga Schmegelsky et intervju til den lokale avisen CHEK News. Der forteller han at Bryer og Kam har «trent på krig» i over to år, og at guttene er mestre innenfor kamuflasje.

– Sønnen min er veldig glad i videospill, som alle ungdommer er, og for to år siden ønsket han seg en softgun til jul, forteller faren.

Videre sier han at Bryer fortalte faren at han og vennene pleide å leke krig i skogen.

– Siden både Bryer og Kam likte dette, ville de gjort det de har trent seg opp til om det var noen trussel, og kamuflert seg selv i skogen, mener Schmegelsky.

Faren klargjorde kommentarene sine ved å forklare at han ikke tror tenåringene drepte de tre personene, men at de heller var vitne til drapet på den uidentifiserte mannen, for så å flykte fra stedet.

– Det eneste som gir mening er at de var på feil sted til feil tid.

DREPT: Chynna Noelle Deese og Lucas Robertson Fowler. Foto: New South Wales Police

– De er gode personer

Schmegelsky sier videre til CHEK News at guttene ikke er voldelige, og at de ikke har vært i noe slags trøbbel tidligere.

– Jeg tenker at et mord ble gjennomført to kilometer unna, også bestemte noen at de skulle ta seg av vitnene. Fordi de har lekt denne krigsleken, så vet de hvordan de skal gjemme seg. Så jeg sier som en far at de to guttene fortsatt er der ute, og at de må finne dem, sier faren.

Den 12. juli skal sønnen ha sendt faren en tekstmelding, der han skrev at de to kompisene skulle til Alberta og ikke kom til å ha tilgang på internett på en stund. Det var tre dager før kjæresteparet ble funnet drept i British Columbia.

Tenåringene observert

Canadisk politi holdt tirsdag kveld en pressekonferanse om de tre drapene, og utviklingen etterforskningen har tatt.

Der opplyste de om at de to tenåringene sist skal ha blitt observert i Saskatchewan, midt i landet. De mistenkte skal også ha byttet bil, og ble observert i en grå Toyota.

Publikum bes holde avstand fra tenåringene. Politiet advarer om at de kan ha endret på utseendet sitt.