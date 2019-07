Klimademonstranter hadde allerede samlet seg foran slottet før Johnson ankom for å møte dronningen.

Der fikk han formelt i oppdrag å danne regjering, etter at Theresa May leverte inn sin avskjedssøknad tidligere på dagen.

Allerede første dag som statsminister gir Johnson ambisiøse løfter fra talerstolen.

– Pessimistene som tviler og som kritiserer kommer til å ta feil. Fordi vi skal gjenopprette tilliten til vårt demokrati, sa Alexander Boris de Pfeffel Johnson, som er hans fulle navn, på talerstolen utenfor Downing Street.

Brexit-lovnad

Videre lovet han at Storbritannia skal komme seg ut av EU innen 31. oktober.

– Det er ikke noe «om og men» rundt det. Og vi kommer til å få i stand en enda bedre avtale, og starte et nytt og spennende partnerskap med resten av Europa, sa Johnson.

Dette partnerskapet sa han at skulle inneholde fri handel og gjensidig støtte.

– Jeg har full tro på at vi løser dette på 99 dager. Tiden har kommet for å handle, å få et sterkt lederskap og å endre dette landet til noe bedre, sier Johnson.

– Folket er våre sjefer

Under talen minner han seg selv og andre politikere om at deres jobb er for folket, og at folket er deres sjefer.

STATSMINISTER: Boris Johnson fikk 24. juli statsministeroppdraget av dronning Elizabeth. Foto: Victoria Jones/Pool via AP

– Vår jobb er å gjøre deres gater trygge. Allerede denne uken begynner vi arbeidet med å få flere politi og forbedre sykehusene, lovet den nye statsministeren.

– Min jobb er å beskytte deg, dine foreldre og dine besteforeldre fra frykten om at du må selge huset for å få råd til omsorg. Jeg er overbevist om at vi skal fikse krisen i sosialomsorgen en gang for alle.

Partiet har allerede annonsert en plan for å sørge for en bedre utdannelse for alle barn i Storbritannia, uavhengig av bor de bor og økonomisk bakgrunn.



– Det arbeidet begynner umiddelbart. Jeg tar personlig ansvar, og det er å være statsminister i Storbritannia, sa Johnson.

Hard brexit

Hans nye offisielle residens er Downing Street nummer 10. Johnson er for øvrig den 14. statsministeren i løpet av den 93 år gamle dronningens regjeringstid. Den første var Winston Churchill.

Møtet med dronningen var i praksis bare en formalitet etter at to tredeler av medlemmene i partiet hadde valgt Johnson som ny leder for De konservative etter Theresa May.

Som han selv sa i takketalen tirsdag, er det nå arbeidet begynner. I løpet av litt over tre måneder må Johnson vise om han klarer å forhandle fram en bedre skilsmisseavtale med EU eller om han vil gjøre alvor av å ta Storbritannia ut av unionen uten en avtale – en såkalt hard brexit.

I kampen om ledervervet gjorde Johnson det klart at han akter å ta britene ut av EU når fristen går ut 31. oktober, med eller uten en avtale.