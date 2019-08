– Nå kan den da umulig ha mer elektriske krefter å by på??

Jeg og kollega Knut Moberg fra DinSide/Autofil sitter i en BMW 330e – den nye ladbare 3-serien – på en småvei utenfor München.

Vi suser gjennom nydelige og langstrakte åkre med enorme enger med solsikker på hver side av veien. Passende omgivelser for en bil som ikke har noe utslipp. Ja, ikke så lenge vi har kjørt den, i alle fall. Og det begynner å bli en stund siden vi la i vei på turen vår.

Målet er først som sist å sjekke om BMW kan stå inne for det som står på papiret på denne bilen: Elektrisk rekkevidde på 60 kilometer.

Svaret er noen få minutter unna …

Større fokus på rekkevidde

De første ladbare hybridene har vært på markedet en stund. Og selv om noen av dem fungerer brukbart, er det ingen tvil om at rekkevidden har vært et problem lenge. Det har vært en utfordring, også for BMW.

Nå har dette blir et stort fokus i hele bransjen, og både kraftigere batterier, smarte løsninger for å spare forbruk er på plass. I tillegg har bransjen fått en helt ny målemetode for å gi mer realistiske svar på hva som er faktisk rekkevidde og forbruk.

Alt dette gjør at de nye ladbare hybridene som kommer nå, er av en annen kaliber enn sine forgjengere.

BMW 330e har nå en ganske reell oppgitt rekkevidde på 60 kilometer. Men husk at det er på sommerføre ...

Boost-funksjon

BMW markerer et skifte med nye 3-serie. Den ble lansert i en helt ny generasjon tidligere i år. Men først nå skal vi få teste den ladbare utgaven, 330e.

På papiret ser bilen ut til å være en svært besnærende ”Norgesmodell”. Den får nemlig oppgitt WLTP-rekkevidde på 60 km. Effekten er på 252 hk – hentet fra en firesyldinret bensinmotor på 180 hk, i samarbeid med elmotoren. I tillegg får den en boost-funksjon som gir ytterligere 40 hk/30 kw over kortere perioder.

Noe av forklaringen på at man har fått denne boost-løsningen, skal være å få flere tyske kunder til å velge ladbar 3-serie over for eksempel 330d eller 330i. Disse bilene er jo ikke spesielt gunstige å kjøpe i Tyskland, og da velger mange flere de tradisjonelle drivlinjene i stedet.

Skal BMW klare måltallene sine om utslipp i bilparken, er de avhengige av at salget av biler med stikkontakt blir bedre, også i Tyskland. Og for å booste salgstallene, booster man altså ytelsene.

Tilgjengelig som stasjonsvogn

Her hjemme er ikke det noen utfordring. Vi har et avgiftssystem som gjør disse bilene svært gunstige i innkjøp. 330e med sine opptil 292 hk, er derfor billigere enn 320d med 190 hk. Da blir det plutselig litt merkelig å ikke velge den ladbare varianten.

Nesten like viktig som rekkevidden, er kanskje at 330e denne gangen blir tilgjengelig som Touring – som på BMW-språk betyr stasjonsvogn.

I teorien ligger derfor mye til rette for at BMWs 3-serie stasjonsvogn skal få en renessanse på det norske markedet.

Så er spørsmålet hvordan det oppleves i praksis.

330e kommer til Norge rundt årsskiftet 2019/2020. Og blir også tilgjengelig som stasjonsvogn.

Overrasker

Tilbake i bilen blant solsikkene, sitter vi altså like ved å få fasiten på spørsmålet. Vi merket raskt at dette lover godt. Kilometerne ble spist effektivt opp på tyske veier – og det uten at vi er noen sinke i trafikken. Selv ikke på veier med fartsgrense på 100 km/t.

Et øyeblikk var vi faktisk inne på Autobahn, også, og får hilse på 140 km/t. Maksfarten i ren elmodus.

Fortsatt gikk det overraskende tregt med den digitale ”tankmåleren”, som viste kapasiteten på batteriet. Etter 26,6 kilometer på tyske veier med hastigheter rundt og over 100 km/t store deler av tiden, stod kapasiteten fortsatt på 50 prosent!

Omtrent halv "batteritank" (se display helt til høyre) – og vi har kjørt 26,6 kilometer. Slett ikke verst.

Hypermile

Vi suste derfor videre, uten å ofre økonomisk kjøring en eneste tanke, før vi begynner å nærme oss slutten på kapasiteten.

Men nå er altså nåla på 0 – og vi er fortsatt et par kilometer unna 50 kilometer. Så da begynner vi rett og slett å hypermile de siste dråpene av elektrisk kraft ut av bilen.

Et par plasser går det heldigvis nedover, og 330e regenerer svært effektivt. Men hvor lenge skal den holde det gående på velvilje og nedoverbakker? Tallet som indikerer rekkevidde har vist 0 i et par kilometer allerede. Likevel seiler vi avgårde fortsatt. Lydløst. Bare på strøm.

Slik fortsetter det i enda et par kilometer. Først på 52,8 kilometer er det slutt. Men rekkeviddeangst har vi selvsagt ikke, for nå begynner bare overtar bensinmotoren.

Her ser du grunnen til at mange gleder seg til å få 330e tilgjengelig som stasjonsvogn. Bagasjerommet i sedanen er dessverre ganske lite.

Har ordene i behold

Vi har fått svar på det vi lurte: BMW har sine ord i behold. Dette er en helt annen historie enn forrige generasjon. Her mener vi BMW har sine ord i behold. Hadde vi lagt bare litt innsats i å passe forbruket, skulle vi fint klart å klokke inn de 60 utslippsfrie kilometerne BMW lover den skal klare.

Jada, på norske vinterveier vil historien nødvendigvis bli en annen. Men WLTP-tallene ser i alle fall ut til å være noe helt annet enn fantasi-tallene vi har måttet forholde oss til med NEDC-normen.

Smart navigasjon

En fiffig løsning som skal hjelpe deg å spare strøm, er kjøreprogrammet som heter "adaptive". Det bruker nemlig data som samles inn via bilens multimediasystem. Bilen er selvsagt koblet mot internett og gir live-oppdateringer om blant annet trafikk og veiarbeid.

Legger du inn ønsket destinasjon, vil bilen sørge for å få deg dit på den mest energi-effektive måten som er mulig. Den vil velge rute basert på geografi, fartsgrenser, trafikk og tid.

Smart og brukervennlig for den som er litt ekstra opptatt av å kjøre med mest mulig lavt forbruk.

Startpris

BMW 330e kommer til norske kunder rundt nyttår. Startprisen er 470.000 kroner. Ved lansering vil det imidlertid være mer gunstig å gå for en M Sport Edition-kampanjemodell fra 469.900 (inkludert frakt og levering) – hvor det er mye ekstrautstyr inkludert i prisen.



Dessverre blir ikke den ladbare varianten tilgjengelig med xDrive firehjulsdrift. I alle fall ikke enda ...

NB: Vi har kjørt 330e som sedan, og kommer snart med en mer tradisjonell test av bilen, så følg med.

