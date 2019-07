Kamelen krevde Asap Rocky-svar fra Solberg - nå har hun svart

Emneknaggen #Gikamelensvar har skapt engasjement på Twitter og Instagram de siste dagene.

Det hele begynte da en Twitter-bruker skisserte et scenario.

«Hvis Kamelen blir arrestert i USA håper jeg Erna Solberg holder pressekonferanse og sier at hun skal ringe Donald Trump», skrev han.

Twitter-meldingen kom to uker etter at superstjernen Rakim Mayers (30), alias Asap Rocky, ble pågrepet etter et slagsmål i Sverige.

Melding til Solberg

Artisten var på vei til Sandvika og musikkfestivalen Kadetten da han ble pågrepet 30. juni.

Siden har USAs president Donald Trump flere ganger gitt uttrykk for at han skal ringe Sveriges statsminister Stefan Löfven for å få Asap Rocky løslatt.

Ifølge Expressen ble saken mot den amerikanske rapperen henlagt denne uken. Det har ikke hindret Kamelens fans fra å kreve et svar fra statsminister Erna Solberg.

Statsministeren har blitt tagget i en rekke poster på Instagram og Twitter. Selv har Kamelen sendt henne personlige meldinger på Instagram:

«Hadde du ringt trump hvis jeg hadde blitt arrestert i USA?».

«HALLLLLLOOOOOO!!!???».

«JEG TRENGER ETT SVAR!! D BLIR FULLSTENDIG HARAKÆÆÆTZ I HOODEN HVIS IKKE».

«Harakat» er et arabisk ord som betyr omtrent det sammen som «galskap».

– Erna er gøyal

Onsdag kom endelig svaret fra statsministeren:

«Hvis du oppfører deg ordentlig så slipper jeg det», skriver hun, etterfulgt av et smilefjes og en tommel opp.

Til Nettavisen, som først omtalte svaret, sier Solberg at dette er en sak mellom henne og Kamelen.

Rapperen selv er godt fornøyd.

– Erna er gøyal, og har sans for humor, sier han til Nettavisen.

Kamelen har tidligere vært i klammeri med politiet, og er tidligere dømt for vold. I desember ble han også pågrepet på et utested i Kristiansand, siktet for vold og ordensforstyrrelser.

Rapperen har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.