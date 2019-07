Tirsdag bekreftet Branns sportssjef til Bergensavisen at de inntil videre er blitt enige med kaptein Vito Wormgoor om å ikke forlenge kontrakten som går ut etter sesongen.

Årsaken skal være at de to partene ikke blir enige økonomisk.

Ifølge BA skal Panathinaikos være på banen for å sikre seg 30-åringen.

– En leder på banen og i garderoben

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener det vil være et stort tap for Brann å miste en spiller som Wormgoor.

– Det blir et voldsomt tap. Han betyr veldig mye for det forsvaret. Det er han som er sjefen der bak, han som styrer linjen og Acosta fungerer klart best med en tydelig sjef ved siden av seg, sier Huseklepp.

Han mener det ikke bare er på gressmatten Brann vil savne sin nederlandske kaptein. Wormgoor er blitt en profil utad og bruker sosiale medier hyppig på å vise sine følelser for klubben.

– De kommer til å savne ham både mediemessig og supporterne kommer til å savne ham. Han er en leder på banen og i garderoben. Han er en som tar ansvar. Det blir et veldig stort tap for Brann dersom han går, understreker Huseklepp.

Kan gå midt i sesongen: – Ikke ideelt

«Verst tenkelige» utfall for Brann vil være om de mister Wormgoor midt i sesongen. Skulle for eksempel greske Panathinaikos komme med et godt nok bud på midtstopperen, må Brann vurdere hva som er viktigst, mener Huseklepp, særlig med tanke på målet om medalje i eliteserien.

– Da må Brann vurdere hvor mye penger de eventuelt får. Hvis tilbudet ikke er av så stor verdi, er det bedre å la han bli ut sesongen. Kommer det en veldig god økonomisk avtale på bordet, kan de eventuelt bruke pengene til å finne en erstatter i dette overgangsvinduet, sier Huseklepp og legger til:

Kaptein Vito Wormgoor, Daouda Bamba og Veton Berisha. Foto: Jan Kåre Ness/NTB Scanpix

– Det er absolutt ikke ideelt hvis kapteinen går midt i sesongen. Men jeg tror nok Brann prøver å unngå det. Du ser hvor viktig han er. Da de spilte uten ham mot Shamrock Rovers var han et tydelig savn. Jeg vil gå så langt å si at jeg tror de ville godt videre med hans klokhet og lederegenskaper. Da mener jeg ikke noe negativt med de som spilte den kampen, men de manglet en tydelig leder.

Lignende situasjon med Demidov

I 2016 mistet Brann kaptein Vadim Demidov som ville til utlandet. Huseklepp sammenligner den situasjonen med den klubben står i med Wormgoor nå.

– Det er litt det samme, for da hadde de også en klar og tydelig sjef. Den gang klarte de å finne en erstatter i Wormgoor. Nå får de en ny tøff jobb i å finne en erstatter.

– Men man kan ikke svartmale situasjonen. Det er en helt normal greie i fotballen at spillere kommer og går. Så gjelder det å finne en løsning på situasjonen.