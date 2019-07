Tre nordmenn i brudd – men Trentin knuste alle

Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm var alle med i et stort brudd som gikk av gårde tidlig på onsdagens etappe.

Ingen av de norske klarte å henge med da det hele skulle avgjøres, og i stedet var det regjerende europamester Matteo Trentin som satte inn det avgjørende rykket ved bunnen av etappens siste stigning. På toppen av bakken hadde han et snaut halvminutt ned til Kasper Asgreen.

– Dette skal ikke Matteo Trentin rote bort, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

Det gjorde han ikke heller, og sikret Mitchelton Scott deres fjerde etappeseier i årets Tour. Med det er de nå likt med Jumbo-Visma hva gjelder antall etappeseier. Seieren er Trentins tredje i Tour de France.

– Det var en emosjonell seier, for jeg har bare vunnet to løp i hele min karriere. Å gjøre det her i Tour de France, med denne målgangen og med denne gruppen i front, det var en veldig sterk gruppe, sier Trentin i seiersintervjuet.

– Jeg visste at hvis jeg fikk rundt ti sekunders-luke, ville de kanskje begynne å se på hverandre. Og jeg visste at med de beina jeg har, kan jeg fullføre det. Jeg tok de ti sekundene og det var nok til å gjøre første del på egenhånd, og det er nok det viktigste for meg å ta det i mitt tempo og ikke følge noen. Til slutt var det bare slik at det jeg økte i avstand, tapte jeg ikke. Så jeg er veldig fornøyd med det.

Skuffede nordmenn

Edvald Boasson Hagen var skuffet etter at han ikke klarte å henge med mot slutten.

– Det var ikke det jeg hadde håpet. Vi kom jo av gårde i et bra brudd og det er jo ikke bare å hente enn seier selv om du er i brudd. Det er sterke folk der og du må være på alerten, sier han til TV 2.

Vegard Stake Laengen var den av de norske som hang med lengst, men til slutt måtte også han slippe.

– Først og fremst så fikk jeg egentlig beskjed om bare å sitte der, og ikke ta noen føringer. Jeg hadde egentlig håpet at det skulle være noen lagkamerater der framme. Det var jeg som var på hugget der og kom meg i brudd, men da var det egentlig bare å være kald. Og så ble det mye støting og kjefting og sånn, og så var det et øyeblikk der jeg fikk fullstendig syra. Da hørte jeg på radioen at jeg skulle vente på gruppen bak, sier Stake Laengen til TV 2.

– Jeg skjønte at toget hadde gått, men det er Tour de France og det er alltid moro å få en plassering der fremme. Stort sett må jeg sitte i feltet og passe på kapteinene, så da er det gøy å ikke bare ha fullført med nummer hundre og utover.