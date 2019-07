De neste dagene er det mye pent og varmt vær i vente i Sør-Norge. Sommerværet gjorde sin entré denne uken, og nå blir det bare varmere og varmere.

Badeglade mennesker kan glede seg til å hoppe i vannet, men det er en liten hake.

Solen som nå stråler ned i vannet, blir ikke merkbar før om noen uker.

– Generelt følger vanntemperaturen samme temperatur som i luften, men med forskyvning på noen måneder. Det samme gjelder luft, for selv om det er mest sol i juni, er det ikke de varmeste dagene i juni, forteller Isak Slettebø, meteorolog ved StormGeo.

Varmest i Oslo

Med temperaturer som nærmer seg 30 grader, strømmer badeglade nordmenn til de populære badeplassene rundt om i landet.

I Oslofjorden viser gradestokken 22 grader i vannet.

– På badeplassene i Oslo var det rundt 22 grader i vannet onsdag. Det er ikke uvanlig at gradene er så høye i fjorden. Makstemperaturen kommer først i august, da kan det faktisk bli så høyt som 25 grader i vannet, opplyser meteorologen.

– Oslofjorden ligger isolert, så vannmassene får en mulighet til å bli varmet opp. På Vestlandet kommer vannet fra havet, noe som gjør at det er temperaturen ute på åpent hav som bestemmer temperaturen, sier Slettebø.

Varmt i lufta, kaldt i vannet på Sørlandet

Til tross for at Sørlandet ofte har de varmeste temperaturene, er det gjerne kaldere i vannet.

– I Kristiansand ligger temperaturene på rundt 16-17 grader i disse dager. Sørlandet blir litt beskytta mot nordavinden, blir det for mye vind kan vannet bli blandet med kjøligere vann fra bunn. Det vil ikke bli særlig varmere enn maks 20 grader. Sørlandet ligger for langt ut mot havet til at det blir så varmt som i Oslo, forteller Slettebø.

Befinner du deg i Stavanger og Bergen må du belage deg enda på kaldere vann.

– I Stavanger og Bergen ligger gradene på 15-16 grader nå. Selv om det er varmt i lufta, vil det ikke bli over 20 grader på grunn av havet, opplyser meteorologen.

Store variasjoner midt i landet

I Trondheim er det store variasjoner fra dag til dag. Innerst i fjorden ved byen var det 18 onsdag grader.

– Trondheim er utsatt for mye variasjoner. Mye av det skyldes tidevannet, men det er også flere faktorer som hvor langt inn i fjordene man er. Gradene viser at det er 18 grader på badestedene i Trondheim, forteller meteorologen.

Ikke overraskende finner vi det kaldeste vannet i nord. Nordavind og havstrømmer gjør at det er nordlendingene som må bade i det kaldeste vannet.

– I Tromsø er det ikke særlig mer enn litt over ti grader i vannet. Det kan bli varmere i de lange fjordarmene, men i Tromsøfjorden ligger det på rundt ti grader under hele sommeren, forteller meteorologen.

I Finnmark står gradestokken på mindre enn ti grader i vannet.

– Det er selvfølgelig variasjoner i elver og innsjøer. Langs kysten av Finnmark er gradene under ti grader, forteller Slettebø.