Den svenske svømmeren tok bronse på 200 meter fri onsdag ettermiddag, og var bare seks tideler bak den italienske vinneren Federica Pellegrini.

Etter løpet ble Sjöström liggende ved bassengkanten.

25-åringen fikk øyeblikkelig legetilsyn, og ble påført en oksygenmaske. Etter hvert kom hun seg til hektene og klarte å forlate arenaen for egen maskin.

Svenskenes landslagslege, René Tour, forklarer at Sjöström hadde pådratt seg melkesyreforgiftning etter å ha tatt seg helt ut i medaljeløpet.

– Hun er en kriger og kriget helt til døden, sier Tour til svenske SVT.

– Hva skjer i kroppen når man får et melkesyresjokk?

– Alt tar slutt, muskler tar slutt og til slutt tar hjernen slutt. Sarah har en enormt høy smerteterskel, og jeg tror at hun veldig gjerne ville vinne det løpet. Melkesyre blir gift for kroppen, men samtidig behøver man å jobbe det opp for å kunne svømme fort. I morgen er forhåpentligvis melkesyren borte, svarer han.

Sarah Sjöström var i god nok forfatning til å delta på medaljeseremonien. Foto: Lee Jin-man

Noen timer senere skal Sjöström være i god forfatning. Hun er strålende fornøyd med eget løp, og sier til SVT at hun har opplevd samme følelsen flere ganger. Derfor ble hun ikke redd i etterkant.

– Jeg fikk bare ekstrem melkesyre og kjempevondt i hodet. Så kom alle legene bort og målte blodtrykket mitt, og jeg hadde kjempehøyt blodtrykk. Det verste man kan gjøre er å legge seg ned når man har så mye melkesyre. Man behøver å røre på seg, men jeg bare lå der og orket ikke å røre på meg, forklarer hun til kanalen.