– Man klarer ikke å identifisere seg med Arbeiderpartiet

– Er dere redde for å gjøre endringer som er upopulære for folk, men nødvendige?

– Nei, Senterpartiet er opptatt av å ha et tjenestetilbud uansett hvor du bor. Å legge ned lensmannskontor, legge ned ambulansestasjoner og svekke beredskapen til folk, er å være opptatt av folk.

– Men verden forandrer seg. Alt kan ikke være som før?

– Nordlendingene føler nedleggelsene på kroppen og det er Senterpartiet en motmakt til.

På spørsmål om hvilke endringer Senterpartiet ønsker i distriktene, svarer Borch:

– Vi ønsker en god distriktspolitikk og ønsker å legge til rette for næringsutvikling, men for å klare det så må man ha viktige tjenester som helsetilbud, polititjenester, forsvaret nær folk. Folk i nord føler de blir overhørt av politikere som sitter for mye i Oslo og kommer seg for lite ut i landet.

Stenseng: – Sp sier nei høyt

Kjersti Stenseng peker på at meningsmålingen er svak også for regjeringspartiene.

Hun har følgende forklaring på at det er Sp som tjener på regjeringspartienes nedgang og ikke Arbeiderpartiet.

– Det er fordi vi er opptatt av å påvirke, endre politikken og ikke bare si nei. Det betaler vi litt for.

SLITER: Kjersti Stenseng mener Senterpartiet sier «nei høyt», men ikke alltid presenterer løsningene. Foto: Borgen, Ørn E.

Arbeiderpartiet har vært med på å støtte politireformen og forsvarsforliket, som har møtt motstand i Nord-Norge.

Hun tror partiet taper på forlikene med regjeringspartiene, men at de politiske gjennomslagene er verdt det.

– Vår intensjon er å bevege politikken i riktig retning, men vi betaler for det. Vi må være med på å ta ansvar for det vi er uenige i. Ser du på forsvarsforliket kunne vi stilt oss helt på siden. Vi valgte å redde kystjegerkommandoen og redde forsvarets musikkorps, og det er de politiske resultatene som teller. Vi kommer til å fortsette å være med å påvirke der det er nødvendig, selv om vi kanskje må betale for det.

– Ikke Aps metode

Stenseng sier folk i nord har protestert høylytt mot sentraliseringspolitikken til regjeringen, noe hun tror Senterpartiet profitterer på.

– Arbeiderpartiet betaler fordi vi ikke bare sier nei høylytt. Vi er opptatt av å jobbe for våre alternative løsninger, sier Stenseng.

– Hva skal dere gjøre annerledes, da?

– Det som er viktigst for oss er at vi trenger sterk politikk i kontrast til regjeringens politikk, for at folk skal ha det bra i Nord-Norge. I denne valgkampen skal vi ha fokus på trygge arbeidsplasser, hele og faste stillinger og at ungene får gratis SFO og skolemat. Så er det slik at staten trenger sterke virkemidler i distriktspolitikken, og der har vi en offensiv politikk med desentralisert utdanning, bredbånd i hele landet og mer distriktsprofil på statlige virkemidler.

Hun sier Arbeiderpartiet er et annet type parti enn Senterpartiet.

– Vi er like uenige i regjeringens politikk, men det er ikke Arbeiderpartiets metode å sette seg på siden, si nei og protestere. Vi er opptatt av å presentere alternative løsninger og sette oss ned og diskutere for å få til utvikling, sier Stenseng.

– Senterpartiet sier nei høyt, så det er ikke alltid vi hører alternative løsninger. Jeg er opptatt av at vi har mye til felles med de rødgrønne partiene, så er det regjeringens politikk som er hovedutfordringen.

Statsminister Erna Solberg har avslått å la seg intervjue om målingen.