For fire år siden veide Ole Magnus 44 kilo og kastet opp hver dag – i dag fullførte han det utenkelige

– I en trafikkulykke eller en begravelse vil ikke kroppen produsere stresshormoner slik den skal. Det høres kanskje godt ut, men i realiteten er det farlig. Det er derfor svært viktig at mennesker med sykdommen alltid har medisiner tilgjengelig, sier Knudtzon.

Med riktig behandling kan mennesker med Addison sykdom fungere godt i hverdagen.

– Det kan likevel være tøft for mange å få en diagnose. Da tenker man at man skal være syk resten av livet, sier hun.

Våknet fra dvale

Så fort Ole Magnus fikk diagnosen, fikk han rette medisiner.

– Jeg merket forskjell på minuttet. Det var som å våkne opp fra dvale, sier han.

Han begynte å trene seg opp og komme seg ut. Han klarte å bli mer tilstedeværende på skolen, og fikk tatt igjen det sosiale.

– Samtidig var jeg veldig redd for å alltid være «han syke» som ikke kan være med på trening eller bli med ut på byen. Det er faktisk en av hovedgrunnene til at jeg har lagt ut på denne sykkelturen, sier Ole Magnus.

Med hendene godt grepet om styret og føttene trygt plantet på pedalene, har Ole Magnus trosset sykdommen og brent av kilometer for kilometer opp gjennom Norge.

NØDSPRØYTE: Ole Magnus Berntsen, i likhet med andre med Addision sykdom, må alltid pakke med seg en nødinjeksjoner med kortison. I tillegg har bærer han på et medisinsk varselkort som er ment å informere helsepersonell om sykdommen. Foto: Privat

Selv om det var en bragd i seg selv å nå målstreken ved Nordkapp torsdag formiddag, har det å kunne informere om sykdommen vært drivkraften til Ole Magnus.

– Det er mye stigma rundt det å ha en diagnose. Jeg ønsker derfor å vise at man kan leve et normalt liv med Addison, og håper at det kan motivere andre med sykdommen til å også være aktive. Det betyr ikke at alle må sykle Norge på langs, men man kan ta ett skritt av gangen. Gå hundre meter i dag, så kanskje du klarer 200 meter i morgen, sier han.

Ingen grenser

Da Ole Magnus fikk diagnosen, meldte han seg også inn i Morbus Addison Forening. Nå er han leder av foreningen i Trøndelag.

Han understreker viktigheten av at leger og sykehus blir mer observante på sykdommen og hvordan symptomene arter seg.

– På stedene jeg har stoppet innom på turen har jeg møtt medlemmer som lever med den samme sykdommen. Ofte kan det gå flere år før sykdommen blir oppdaget, og mange blir feildiagnostisert. Om jeg kan bidra til å spre informasjon om sykdommen, så kan det kanskje spare et liv, sier Ole Magnus.

Han forteller at han er evig optimist, og bestemt på å leve godt med sykdommen. Til høsten begynner han i jobben som nyutdannet lærer.

– Det vil selvsagt være noen dager som er dårlige, men mange er gode. Og nå har jeg jo faktisk klart å sykle Norge på langs, så da finnes det ikke grenser for hva vi kan få til, sier 25-åringen.