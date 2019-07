Emil (26) ble vraket av Glimt – nå skal han møte RBK i CL-kvalik: – Jeg vil ikke kalle det en revansje

Se BATE-Roseborg på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo klokken 18.55.

Når Rosenborg onsdag kveld gjester BATEs storstue, Borisov Arena, vil nok enkelte RBK-spillere dra kjensel på i hvert fall én av motspillerne.

For i mars hentet hviterussiske BATE norske Emil Jonassen. 26-åringen har en rekke sesonger bak seg i Eliteserien for både Odd og Bodø/Glimt.

De siste sesongene har han spilt i Glimt, men venstrebacken fikk ikke fornyet kontrakten med Bodø-klubben etter sesongslutt.

Dermed ble han stående klubbløs mens tidligere lagkamerater forberedte seg på en ny sesong. Helt til den hviterussiske storklubben BATE plutselig banket på døren.

– Det gikk fort i svingene da det først skjedde. Jeg dro ned på prøvespill. Og da jeg fikk tilbud om kontrakt så sto jeg egentlig ikke med så mange andre alternativ. Det var spennende. Da fikk jeg det utenlandsoppholdet som jeg, og de fleste andre unge fotballspillere, drømmer. Det har vært artig og veldig spennende, sier Jonassen til TV 2.

Til tross for at han ble veid og funnet for lett i Glimt, er han ikke det minste bitter, og han går ikke med på at han har noe å bevise.

– Jeg vil ikke kalle det en revansje. Jeg fikk noen kamper på slutten i Glimt som hjalp meg veldig, men så var jeg uheldig og pådro meg en skade før sesongstarten. Jeg fikk også trene med Odd og fikk god behandling av fysioen der. Så jeg har vært heldig og fått god behandling av begge klubber. Jeg var også i kontakt med dem før jeg tok valget om å flytte til Hviterussland.

– Men for min egen del er det klart at det er veldig deilig å få sjansen her. Det har gitt meg masse selvtillit.

– Laget er som en stor familie

Jonassen er positivt overrasket over oppholdet i Hviterussland så langt.

– Det er en del kulturforskjeller. Men det har vært mest positive overraskelser. Folkene er veldig imøtekommende. Hele laget er som en stor familie og tar godt vare på hverandre. Jeg føler meg veldig godt tatt imot.

– Jeg var redd for at jeg skulle bli mye alene. Heldigvis er det en finne og en islending til her, i tillegg til en franskmann, Vi tar veldig godt vare på hverandre og henger mye sammen. Og de hviterussiske spillerne er også veldig opptatt av at vi skal ha det bra. Jeg trives veldig bra her.