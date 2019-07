En svensk skuespiller i 40-årene ble pågrepet lørdag på et hotellrom i Florida, mistenkt for å ha hatt sex med en mindreårig, skriver svenske medier.

Han ble pågrepet etter at en person ringte inn en bekymringsmelding etter at han så de to sammen, og at de «virket intime med hverandre».

Ifølge avisen Aftonbladet har mannen i avhør fortalt at han møtte jenta gjennom sosiale medier, og at han har reist til statene to ganger for å treffe henne.

Ifølge avhøret besøkte mannen jenta to uker i mars, og skuespilleren reiste tilbake igjen til USA i mai. Siden da har han forblitt i landet.

Skuespilleren har spilt på en rekke større teater i Sverige de siste årene, men er ikke et profilert navn i Norge. Han er for tiden aktuell med en forestilling for skoleungdommer.

Snudde i skyldsspørsmålet

Ifølge loggen til det lokale sheriffkontoret er mannen siktet for å ha hatt seksuell omgang med en jente på mellom 12-16 år, to punkter som omhandler upassende og eksplisitt oppførsel mot en mindreårig samt for å oppsøke et barn vedkommende har møtt på internett.

– Den mistenkte sier han vet at det er et lovbrudd i USA å treffe NN (jenta, red. anm), for han undersøkte det før han kom hit, men han elsker NN, så han bestemte seg for å ta sjansen, skriver politiet i sin rapport.

Etter at han fikk oppnevnt forsvarer, har han snudd i skyldspørsmålet, og nekter nå for å ha gjort noe ulovlig, skriver Expressen.

Jenta har også bekreftet forholdet i avhør.

1,6 millioner i kausjon

Det amerikanske rettsvesenet, som praktiserer kausjon, har satt kausjonssummen til 190.000 dollar, litt over 1,6 millioner norske kroner, melder Expressen.

Mens han sitter fengslet får mannen ikke bruke internett eller på noen som helst måte kontakte jenta, opplyste dommeren i retten tirsdag.

Om han blir dømt, risikerer mannen fengsel i opp til 15 år.