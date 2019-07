Etter gårsdagens etappe var en av rittets aller største profiler, Peter Sagan, ute og kritiserte rytternes forening CPA, for at de ikke sørget for at etappen ble avlyst.

– Jeg vet ikke hvorfor vi betaler dem når de ikke beskytter oss, sa bæreren av den grønne poengtrøya.

– Jeg hadde en flaske, så enda en, så enda en. Det var vilt, fortsatte han, før han gjorde det klart at han mener rytterne ikke kan fortsette å sykle under slike forhold.

Sagan får støtte av TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd før starten på onsdagens etappe.

– Det er et spørsmål som ikke er dumt å stille. Det er et tema som har vært aktuelt i sykkelsporten i mange år. Det er faktisk ikke noe regler på det. UCI har en værprotkoll, men der står det bare at du skal ta vare på syklistenes helse og ve og vel, men det står ikke noen maksgrense på hvor mange grader de kan konkurrere i.

– Jeg mener det bør være en grense. Jeg syklet en gang en etappe i Tour of California, der det lå tre stykker i veibanen med heteslag. Han ene fikk faktisk tredjegrads forbrenning av asfalten. Jeg synes det bør tas opp, og kanskje komme et konkret regelverk, sier Hushovd.

– Det er ikke sunt for rytterne

En av de som reagerer på at rytterne må ut i over 40 grader er Team Ineos' sportsdirektør Servais Knaven. Han forteller at deres ryttere fikk om lag 16 drikkeflasker på gårsdagens etappe, noe som tilsvarer cirka åtte liter drikke.

– Påfyll og hydrering er kjempeviktig. Vi må gjøre vårt beste med å gi dem flasker, men man kan ikke alltid gi dem flasker, for det er vanskelig når de gir full gass. Da kommer ingen tilbake til bilen for å hente. Vi har folk langs løypa med flasker, men det er begrenset hvor mange mennesker vi har, så det kan vi bare gjøre et par steder. Ellers må de komme til bilen, forteller Knaven.

Han er klar på at varmen ikke er sunn for rytterne.

– Jeg er sikker på at ekstremvarmen ikke er sunn for rytterne. Alle vet at det ikke er bra. I Nederland er det 39 grader nå, og folk bes om å holde seg innendørs. Hvis man går ut skal man bevege seg sakte, så å gi hundre prosent på sykkelen i fem timer er helt sikkert ikke sunt.

– Det er bra at vi har en værprotokoll, men dette er Touren, og da er det veldig vanskelig å gjøre endringer. Alt er planlagt et år på forhånd med start- og målbyer og all sikkerheten, så jeg skjønner at det er vanskeligere å gjøre endringer i Touren enn ellers. Men jeg tror rytterne generelt er smartere også, så de kjører litt saktere. I går var det ett angrep, så var det et kontrollert løp etter det.