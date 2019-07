Henrik Christiansen svømte inn til sølv under VM-finalen på 800 meter fri.

Tiden til Christiansen ble 7:41.28, som er ny norsk og nordisk rekord.

– Yes, fy faen, så deilig, sier Christiansen i et intervju sendt på NRK.

Christiansen er strålende fornøyd med å ha slått sin egen norske rekord med om lag tre sekunder. Den gamle rekorden var på 7:44.21.

Se hvordan Christiansen tok sølv i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

– Det er det her vi jobber for. Det er akkurat her vi skal være. Det begynner å nærme seg Europa-rekord. Det ble ny Europa-rekord i dag, men det er ikke så langt unna. Bare to sekunder, og det er deilig å vite, sier Christiansen, som smiler fra øre til øre i intervjuet vist på NRK.

– 7.41 er bedre enn jeg hadde håpet på. Jeg hadde vært veldig fornøyd med ned mot 42, så 41 og sølv er fantastisk.

Gullet tok Gregorio Paltrinieri med ny europeisk rekord med tiden 7:39.27.

Første siden Dale Oen

Dette er første VM-medalje til Norge siden Alexander Dale Oen tok i langbane i 2011.

At Henrik Christiansen knuser sin egen pers ett år før OL i Tokyo starter, kan være et tegn på hva som er i vente.

– Med 800 meter fri som ny olympisk øvelse, og som vi mener at er min beste øvelse også, er det veldig deilig, slår sølvvinneren fast.

– Nå har jeg fått trent et helt år uten skader. Det var i starten av 2018 jeg hadde trøbbel. Du ser nå når jeg har fått trent uten sykdom og skader, at jeg er der jeg trenger å være, sier en glisende Christiansen.

Sterk avslutning

Christiansen åpnet sterk å lå på tredjeplass etter første vending. Etter hvert ble tempoet økt betraktelig og nordmannen ble liggende litt lenger bak italienske Gregorio Paltrinieri.

Med 300 meter igjen skaffet italieneren seg en god luke, men Christiansen kjempet seg opp til en foreløpig andreplass.

Det holdt nordmannen inn med en råsterk avslutning og tok sølvet to sekunder bak gullvinner Paltrinieri.

Bronsen gikk til David Aubry fra Frankrike.

I det sterke finaleheatet slo Henrik Christiansen blant annet den kontroversielle kineseren Sun Yang som endte på 6. plass.