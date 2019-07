Mannen måtte på sykehus og sy fire sting etter hendelsen, som skjedde på en privatfest i februar 2018.

Da saken var oppe i Oslo tingrett i oktober ble bloggeren opprinnelig frikjent. Aktoratet anket saken, og Borgarting lagmannsrett fant henne fredag skyldig i kroppsskade.

Retten kom frem til at en passende straff i utgangspunktet ville være 120 dagers fengsel. Dette på bakgrunn av at voldsutøvelsen skjedde med et farlig redskap.

Hun fikk videre strafferabatt da retten mener handlingen var fremprovosert. Kvinnen i 20-årene har hele tiden nektet straffskyld.

Nå bekrefter kvinnens forsvarer til TV 2 at de ikke kommer til å anke dommen.

Det var VG som omtalte saken først.

– Det er begrenset hva som kan ankes til Høyesterett. Skyldsspørsmålet kan for eksempel ikke ankes. Alle typer anker vil dessuten innebære at saken strekker ut i tid, med usikkert resultat. Hun har derfor besluttet å ikke anke, skriver Cecilie Nakstad i en SMS til TV 2.