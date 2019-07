Dette er forskjellen på Støre og Vedum

Det er varmt, sommer og feriestemning i norsk politikk. Det er tirsdag 23. juli.

Omtrent på akkurat samme tidspunkt blir to artikler publisert.

Den ene er i avisen Nordlys. Overskriften lyder: «Fersk Nordlys-måling viser et politisk jordskjelv som går gjennom hele Nord-Norge». En meningsmåling gjennomført i landets tre nordligste fylker viser at Senterpartiet er det mest populære partiet i nord.

Den posisjonen har tradisjonelt tilhørt Arbeiderpartiet. Selv når det har gått trått ellers i landet, har Ap vært Nord-Norges største parti.

Den andre artikkelen er i Aftenposten. Overskriften er «Arktis smelter. Geografien forandres. Politikk i nord må handle om mer enn forholdet til Russland». Artikkelen er skrevet av Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen har begått kronikk igjen. Som så mange ganger før handler det om nordområdene. Han har skrevet teksten på landstedet sitt i Kilsund, mellom Tvedestrand og Arendal, der han «ser ut mot det åpne Skagerak».

Det er langt fra Kilsund til Nord-Norge.

Her er tallene som viser utviklingen fra valgresultatet i 2015 til den ferske Nordlys-målingen:

Troms: Fra 32,8 til 22,1 prosent.

Nordland: Fra 36 til 22,4 prosent

Finnmark: Fra 45,9 til 23,3 prosent.

Selv om Høyre har mye lavere tall enn Ap, er det likevel Støre som har størst grunn til å være bekymret. For i en normalsituasjon ville man forventet at mange av de misfornøyde Høyre-velgerne ville gå til ham.

Det er ingen grunn til å tvile på at Støre har et oppriktig engasjement for Nord-Norge. Da han var utenriksminister snakket han om «nordområdene» så mye at de tre andre himmelretningene må ha blitt sjalu.

Han har snakket og skrevet mye om betydningen av Nord-Norge. Om forholdet til Russland (og delelinjen han er så stolt av), om Nordøstpassasjen, om industri i Nord, om den geopolitiske betydningen av Arktis.

Det er tematikk som kan få ham til å gløde. Folk i Nord-Norge har grunn til å tro at Ap-lederen bryr seg mer om dem enn hva mange andre politikere gjør.

Likevel gir det ikke uttelling.

For å få en forståelse av hvorfor, kan vi fortsette den komparative analysen av de to artiklene. Her er noen utdrag av hva Støre skriver i Aftenposten og hva hans motstander Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Nordlys.

Støre: «Kaplan mener spenningen mellom USA og Iran handler om noe større, nemlig fremveksten av Kinas nærvær og innflytelse, i en region der Kina faktisk hører hjemme. USA derimot, "er en halv verden unna", skriver Kaplan, som nylig ga ut boken The Revenge of Geography.»