Politiet ble varslet da naboer oppdaget en mann som oppførte seg mistenkelig like ved den amerikanske sangeren sitt hjem.

Den 32 år gamle mannen fortalte politiet at han ønsket å besøke Swift for å få hjelp til sin egen musikkkarrière.

Men da han ble arrestert oppdaget politiet at mannen hadde sekken full av utstyr for å bryte seg inn i hjemmet.

Siktet

De fant blant annet et brekkjern, lommelykt, skrutrekkere og gummihansker.

32-åringen ble fredag siktet for besittelse av innbruddsverktøy, samt besittelse av et forbudt våpen. Det skriver NCB News.

Politisjef Shawn Lacey i Westerly Police Department bekrefter til kanalen at popstjernen ikke var hjemme da mannen ble arrestert.

Ifølge NBC har 32 år gamle David Page Liddle forklart at han også har forsøkt å besøke Swift på hennes eiendommer i Nashville og Memphis, Tennessee.

Trusselliste

Liddle sa også at han kjente popstjernen personlig, og at hun hadde sagt ja til å hjelpe ham med musikkkarrièren hans.

Taylor Swift sitt sikkerhetsteam har fortalt til politiet at de tidligere har blitt gjort kjent med Liddle, og at han sto på en list over folk de så på som en trussel for popstjernens sikkerhet.

32-åringen sitter nå fengslet mot en kausjon på 10.000 dollar.