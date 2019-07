NÅ: Mueller grilles av demokrater i Kongressen

«Selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten har begått en kriminell handling, så frikjenner den ham heller ikke», står det, blant annet.

Under høringen fortalte Mueller at han ikke kunne sikte en sittende president på grunn av regler i justisdepartementet, men han la til at det er mulig å gjøre dette etter at han er ferdig som president.

SPØRSMÅL: Lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerrold Nadler åpnet utspørringen av tidligere spesialetterforsker Robert Mueller. Foto: Win Mcnamee

På spørsmål om hvorvidt Mueller hadde skrevet i rapporten om han hadde konkludert med at Trump hadde gjort et lovbrudd, svarte Mueller:

– En ville ikke siktet, og en ville ikke siktet, fordi under reglene til Office of Legal Cousel, så kan ikke en sittende president bli siktet, fordi det ville vært grunnlovsstridig.

– Under reglene til justisdepartementet, kan presidenten siktes for motarbeiding av rettsvesenet etter at han forlater embedet, spurte demokraten Nadler da.

– Det er sant, svarte Mueller.

Dømt

Hele seks tidligere Trump-medarbeidere har blitt tiltalt, og fem har blitt domfelt eller innrømmet straffskyld som et resultat av Mueller-etterforskingen. Blant dem finner vi Trumps valgkampsjef Paul Manafort som er dømt til 7,5 års fengsel for skattesvindel og bedrageri, og Trumps tidligere personlige advokat og fikser Michael Cohen, som fikk tre år blant annet for brudd på reglene for valgkamfinansiering.

Presidentens rådgiver i en årrekke, Roger Stone, er også siktet for falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne og for å ha motarbeidet rettsvesenet.