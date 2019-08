Hvis man trasker rundt på en vanlig norsk parkeringsplass, oppdager man raskt hvor ”flinke” norske bilkjøpere er til å gå i takt.

Akkurat nå er elbiler som gjelder. Helst skal de være Tesla, Nissan eller VW. Helst skal de være svarte, grå eller sølv. Det er ikke akkurat egnet til å lyse opp tilværelsen!

Men noen går sine egne veier. Heldigvis. Familien vi har møtt i Modum, har virkelig slått på stortromma. Far i huset, Arne Wolfram, kjører intet mindre enn en knallrød Ford Mustang Shelby Supersnake cabriolet, med svarte fartsstriper, selvsagt. Mer om den senere.

Sønnen, Tor Erling, er ikke noe verre. Men går en litt annen retning – og har kjøpt seg en tysk superbil: Audi R8. I utgangspunktet svart, men også han vil gjerne bidra til mer farge i tilværelsen, og har foliert en orange metalikk!

Kona, Linda S. Wolfram, er som Arne eier av en skikkelig amcar: En knallgul Chevrolet Camaro Transformers-utgave – med sort dekor.

– Alle kan jo ikke være politisk korrekt

Ja, du har skjønt at dette ikke akkurat er en familie som er redd for å synes i nabolaget. Samtidig er de veldig lite opptatt av hva verken naboer eller andre måtte mene.

Mustang Shelby Supersnake yter ikke mindre enn 605 hk.

– Jeg har brukt alt jeg har av penger på bil og båt i årevis. Vi lever bare én gang, og da må vi gjøre det beste ut av det. Man skal unne seg litt. Det er kanskje ikke alltid politisk korrekt, men alle kan jo ikke være det, heller, humrer Arne.

Og når det gjelder hans egen bil, kan han knapt bli mer politisk ukorrekt. 2007-modellen har en spektakulært lite ”grønn” motor. Her sitter nemlig en 5,4-liters V8er med kompressor. Det finnes ikke et molekyl på denne brautende 605 hesters muskelbilen som gjør naturen noen tjenester. Ja, den låter til og med så vidunderlig voldsomt, at vi livredde planter forsøker å grave seg ned dit de kom fra!

I videoen kan du høre hvorfor han mener akkurat hans bil er den råeste i familien – og grunnen til at han trengte en bil med så voldsomme ytelser.

Linda S. Wolfram, Arne Wolfram og Tor Erling Wolfram med biler som ikke akkurat føyer seg inn i rekken av sorte og grå elbiler. Bilder: Mats Brustad

Norsk forhandler først i Europa med ny Shelby-utgave av Ford Mustang

Hytteprosjekt ble amcar

Linda er i utgangspunktet ikke spesielt interessert i biler. Men falt fullstendig for den gule Transformer-Camaroen da den dukket opp på bruktemarkedet.

– Jeg ønsket meg egentlig hytte. Men da denne dukket opp, var jeg solgt. Den er helt perfekt, for meg. Så hytte ble det ikke noe av, gitt.

– Du må jo fortelle at du har blitt veldig glad i frasparket, også da, supplere Arne.

– Jada, det er godt å kjenne ryggstøtten når du gir gass. Og ikke minst er det flott lyd! Så jeg har aldri angret på at det ikke ble hytte.

Bilen er utstyrt med V8-motoren på 405 hk – og den har også sportseksosanlegg.

Første eier var forresten en kar på 85 år. Og skal vi dømme etter blikket til Linda når hun sitter bak rattet, er sjansene gode for at hun kommer til å bli minst like gammel, før hun i det hele tatt vurderer tanken å kvitte seg med den.

Mustangen er den råeste av trioen. Her snakker vi over 600 hk og et lydbilde som er SYKT!

Vi har testet nye Camaro i en helt spesiell utgave

Superbil

24-år gammel hentet Tor Erling sin Audi R8. En vaskeekte superbil – med to seter, midtmontert V8-motor og et design som vekket stor oppsikt da bilen ble vist for første gang.

– Jeg hadde bestemt meg for å kjøpe en superbil, og har alltid vært Audi-fan. Så da var egentlig valget veldig naturlig. Og jeg har ikke angret på det, påpeker han med et bredt glis.

Sønnen i huset kjører R8 – med manuelt gir.

Nå har han brukt fem dager på å foliere den.

– Det var mye jobb. Jeg har aldri gjort det før. Men jeg er veldig fornøyd med resultatet. Den fortjente en litt sprek farge, som får fram kontrastene litt bedre.

R8 med V8-motor har 420 hk – og gjør 0-100 km/t på 4,7 sekunder.

Vi har testet Audi R8 Spyder V10 Plus

Har alltid likt en helt spesiell type elbiler ...

De tre er åpenbart skjønt enige om at en bil skal appellere til følelser.

– Men hva med elbil. Har noen av dere vurdert det?

– Nei, det har jeg vel aldri tenkt på. Jeg synes ikke de har noe for seg. Hvis alle på jorda skal kjøre elbil, hvordan skal vi da få nok strøm, til alle sammen, undrer Arne.

Sønnen Tor Erling er litt mer positiv. På en måte.

– Jeg har alltid likt elbiler, jeg. Hvis de har fjernkontroll, hehe.

Og med det var egentlig hele elbilpraten ferdig. Du blir bedre kjent med både eierne og bilene deres i videoen øverst i saken.

PS: Vi anbefaler å få med seg videoen øverst i artikkelen, om bare for å høre lydbildet fra særlig Mustangen. Den høres ut som en hyene som nettopp har satt familiejuvelene fast i glidelåsen! (ja, det er ikke så lett å beskrive, prøv selv! Kreative forslag i kommentarfeltet mottas med takk!)

Nordmenn valfarter hit for å gi gass!

Se flere bilder her:

^

Her tester vi Camaro i jubileumsutgave: