Spår norsk idrettsfest i Tokyo: – Er ikke mulig å gjøre det dårligere enn i Rio

Medaljesjanser Tokyo 2020: Filip Ingebrigtsen, 1500 m

Jakob Ingebrigtsen, 1500 m/5000 m

Karsten Warholm, 400 m hekk

Norges håndballandslag, kvinner

Norges håndballandslag, herrer

Stig-André Berge, bryting

Anders Mol og Christian Sørum, sandvolleyball

Henrik Christiansen, svømming

Are Strandli og Kristoffer Brun, roing, dobbeltsculler, lettvekt Utfordrere: Viktor Hovland, Golf

Casper Ruud, Tennis

Tomoe Zenimoto Hvas, svømming

– Jeg mener Filip er det beste kortet på 1500 meter og så har du Jakob på 5000 meter, men det er jo dristig å sende en ung mann på 19 år, som han er neste år, inn i et vepsebol på 5000 m i et varmt OL i Tokyo. Men jeg tror han behersker det. Vi har i hvert fall tre sikre medaljekandidater i friidrett, de to Ingebrigtsen-gutta og Karsten Warholm, sier han.

Marit Breivik er imponert over det Jakob har fått til på så kort tid før OL.

– Han imponerer ikke bare meg, men vel hele verden. Det blir spennende å se. Hvor er grensen for hvor god han kan bli? Jeg håper han har tid til å lete på hele potensialet sitt og at ikke alt må skje veldig fort, sier Breivik om unggutten.

Tøff løype for rytterne

Kaggestad tror imidlertid det blir tøffere for Alexander Kristoff og Co å ta medalje på landeveisrittet under OL.

Der må rytterne over flere fjell, der de høyeste er over 1400 moh. Til sammen må de over nærmere 5000 høydemeter.

– Så er jeg litt spent på sykkel, de hadde prøve-OL her for noen dager siden. Ut ifra det vi har sett av norske syklister så langt i år, så tror jeg vi har et stykke igjen for at noen norske syklister skal kunne hevde seg i den løypa i OL.