Audi er en av flere bilprodusenter som stadig utvikler og satser på dieselmotorer. Det siste året har de lansert flere nye modeller, blant annet S6 og S7.

Felles for disse, er at de faktisk kun leveres med dieselmotor for det europeiske markedet – mens de er tilgjengelig med bensinmotorer i en del andre markeder.

Nå har Audi sluppet nok en tøffing på markedet. Det er snakk om topputgaven av SUV-en Q7. Den er akkurat lansert i en oppdatert facelift-utgave – og her er det ikke snakk om å tone ned dieselmotoren. Ikke i det hele tatt.

En av markedets kraftigste

Nye SQ7 blir nemlig utstyrt med en 4-liters V8 dieselmotor, tilsvarende den vi kjenner fra dagens versjon.

Her har Audi dratt ut hele 435 hk og 900 Nm! Sistnevnte er tilgjengelig mellom 1.250 og 3.250 omdreininger.

Takket være en elektrisk kompressor, som supplerer de to turboladerne, blir mye av kreftene tilgjengelig med en gang. EPC-kompressoren drives av et 48-volt elektrisk anlegg, som også er kjernen i Audi sitt mildhybridsystem (MHEV).

Sett fra denne vinkelen er det ikke lett å se at dette er en ny facelift-utgave av SQ7.

I SQ7 fordeles de brutale kreftene gjennom en åttetrinns tiptronic-girkasse, og plantes i bakken med permanent quattro firehjulsdrift.

Resultatet er at den digre SUVen klarer 0-100 km/t på 4,8 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 250 km/t.

Selv om kommende SQ7 ikke matcher forgjengeren, med den vanvittige V12 TDI-motoren, har den likevel en av markeds kraftigste dieselmotorer i dag.

Hytte-ekspressen for deg med dårlig tid

Ønske fra kundene

Det er flere årsaker til at Audi beholder dieselmotoren. I en voksen bil som SQ7 handler det naturligvis mye om forbruk og rekkevidde.

Selv om SQ7 veier godt over to tonn, og kan skilte med over 400 hk, opplyser Audi at forbruket holder seg på 0,75 liter/mil ved blandet kjøring.

I tillegg er dette noe Audi gjør rett og slett fordi kundene ber om det. Her ønsker kundene raske og effektive biler, som kan kjøre langt med høy komfort og lavt forbruk, får vi opplyst under verdenspremieren av nye S6 tidligere i sommer.

2020-utgaven av SQ7 har fått det nye interiøret vi kjenner igjen fra de øvrige modellene.

SQ8 TDI er nytt råskinn fra Audi

Merkbare endringer

Det er ikke bare forsiktige designendringer som er nytt på facelift-versjonen av Q7. Audi har også gjort merkbare endringer på kjøreegenskapene.

I tillegg til en optimert firehjulsstyring, som tillater fem graders utslag i motsatt retning i lav fart, er det mulig å bestille Q7 med aktive krengningsstabilisatorer.

Det er kun en S-logo og utformingen av rillene i grillen som skiller SQ7 fra en standard Q7.

Når man kjører rett frem, gir det vesentlig mindre vibrasjoner som forplanter seg oppover i bilen på dårlig vei. Ved sportslig svingkjøring, vil derimot stabilisatorstagene motvirke bilens bevegelser, noe som reduserer krengningen.

Adaptivt luftunderstell gir variabel bakkeklaring, og gjør Audi Q7 klar for offroadutfordringer.

SQ7 vil naturligvis skille seg ytterligere ut, med S-detaljer, samt et noe stivere og mer avstemt understell.

Salget av den nye toppmodellen begynner allerede nå i slutten av juli, og koster fra 94.900 Euro i Tyskland – noe som tilsvarer cirka 917.000 kroner før norske avgifter. Så noen billigbil blir det ikke…

Les mer om nye Q7 facelift her

Nyere Audi-modeller har pottene godt skjult under bilen. På SQ7 er de derimot allt annet enn diskré.

Her tar vi en nærmere titt på nye Audi R8