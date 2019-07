Den siktede 18-åringen nekter straffskyld.

Den siktedes advokat, Kim Gerdts, bekrefter overfor Budstikka onsdag morgen at rettsmøtet er satt til klokken 12.

Her håper de å få endret siktelsen fra drapsforsøk til grov kroppsskade. Det vil gi en mulighet for 18-åringen til å slippe videre fengsling.

– Dette er veldig viktig i henhold til spørsmålet om varetekt og videre prosess, sier Gerdts.

Pågrepet

Et eventuelt fengslingsmøte blir trolig torsdag.

18-åringen ble pågrepet av gresk politi etter en voldsepisode på et hotell på Ios natt til mandag, mistenkt for å ha skadd en jevnaldrende nordmann med en knust flaske.

Hans forsvarer Kim Gerdts fortalte til TV 2 tirsdag at den fornærmede 18-åringen og hans klient kjente hverandre godt, og at de var venner. Ifølge Gerdts har de to hatt en personlig konflikt «over noe tid».

De var på tur med den østerrikske reisearrangøren Life is a beach party, som arrangerer russeturer.

– Englevakt

Deleier René Schwarzgruber sa til TV 2 at hendelsen skjedde utenfor deres kontroll, og ikke på noen av deres arrangementer.

Den skadde 18-åringen ble tirsdag skrevet ut fra sykehus i Athen, og vil komme hjem til Norge så fort det lar seg gjøre. Det bekreftet guttens far og bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb til TV 2.

– Vi fikk vite om hendelsen i går, og det var et sjokk. Sønnen vår har hatt englevakt, sier faren.

