Advarer velgerne mot blodrøde byer

Høyrekandidatene Harald Victor Hove og Eirik Lae Solberg drømmer om å styre henholdsvis Bergen og Oslo etter valget, men de har en stor oppgave foran seg.

TV 2 var med de to toppkandidatene fra Norges to største byer da de delte ut solkrem på Sørenga i Oslo, i et forsøk å hindre at «folk blir røde i sommer»

For det er det kandidatene frykter.

Under press

– I Oslo ser har Arbeiderpartiet allerede latt seg presse langt til venstre av Rødt. Sammen med Sosialistisk Venstreparti gjør partiet det veldig godt på meningsmålingene, i motsetning til Arbeiderpartiet, sier Solberg.

– Vi ser at Arbeiderpartiet har begynt å løpe etter de partiene som vi tidligere i fellesskap mente sto for feil og ytterliggående løsninger, fortsetter han.

Oslo-kandidaten mener det har ført til at valgfriheten har blitt borte, og peker på at det knapt finnes et eneste privat sykehjem igjen i hovedstaden.

– Hvis de røde får fortsette vil alle bli borte i løpet av et par år, sier han.

Bergenskandidaten Hove frykter at tendensen skal spre seg til vestlandsbyen.

– Der er også Ap under press, og en stemme til Ap kan bety at man får Rødts økonomiske politikk, SVs eiendomsskatt og MDGs økte bompenger, sier han.

– Dem om det

De to kandidatene peker også på private barnehager som nektes oppstart i bydeler, og at sykehjem hvor brukerne melder fra om at de er fornøyde legges ned, fordi de er drevet privat.

Barnehagekritikken synes Andreas Halse i Ap treffer dårlig. Han opplyser at de aktuelle barnehagene har mulighet til å godta tilbudet fra kommunen om å bli kommunale.

– For oss er det viktigste å bygge de barnehageplassene vi har lovet. Vi kommer i mål med de 3000 plassene vi har lovet i løpet av året. Det er ganske stor forskjell fra den situasjonen vi hadde for bare fire år siden, da Oslo hadde de lengste barnehagekøene i landet, sier han.

Han opplyser at partiet har kommet i mål med sine mål for valgperioden.

– Vi skulle få ned luft luftforurensningen i Oslo, vi skulle bygge 3.000 barnehageplasser, ha 500 nye ansatte i eldreomsorgen og begynne arbeidet med den nye T-bane-tunellen, sier Halse i Ap.

– Hvis folk synes det er ytterliggående, dem om det. Jeg synes det er en god politikk for byen, fortsetter han.

Ligger bakpå

TV 2s kommuneprognoser fra de to siste månedene viser at Høyre har en stor jobb foran seg om de skal ta tilbake makten i landets to største byer.

I hovedstaden ligger det an til fortsatt rødt flertall. Raymond Johansen (Ap) kan fortsette som byrådsleder, men sammen med støttepartiet Rødt er byrådspartiene SV og De Grønne nå større enn Arbeiderpartiet.